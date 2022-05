Victoria Federica, pillada montando en patinete saltándose las normas

Hubo un tiempo en el que Froilán era el que protagonizaba los titulares más polémicos de la familia de Elena de Borbón. Pero en los últimos tiempos le ha tomado la delantera su hermana Victoria Federica. Desde que ha encontrado su talento como influencer no deja de generar noticias con cada paso que da.

Si ya la habíamos pillado en alguna ocasión salir de un evento y quitarse los taconazos para recorrer Madrid descalza, ahora, la hemos visto utilizar un transporte que nos demuestra, una vez más, que es como cualquier otra chica de su edad.

Y es que, pese a pertenecer a la casa real, sus costumbres y modos son los de cualquier otra joven. ¿Qué nos chocó verla en un TikTok con Omar Montes? Sí, pero, al fin y al cabo, es una más, aunque marcada por su apellido.

El caso es que todo lo que hace se analiza con lupa, sobre todo, desde que su exposición pública es tan grande. De ahí que Sálvame haya emitido unas imágenes de ella saliendo de la plaza de toros de Las Ventas.

Polémica con el patinete

Iba con unas amigas y, pese a que lo normal hubiera sido verlas irse del lugar en taxi, optaron por coger un par de patinetes eléctricos. Tal vez no era consciente de que la estaban grabando, porque de serlo, tal vez no hubiera cometido tantas infracciones.

La primera de ellas, ir como copiloto. Compartía patinete con una de sus amigas y eso no está permitido en la regulación de estos transportes. No es la única irregularidad que la hemos visto cometer, no hay más que echar un vistazo al caso que le hacen a los semáforos.

En Sálvame han elaborado un vídeo en el que reflejan hasta 7 infracciones del paseo en patinete de Victoria Federica y sus amigas. Y han calculado que la multa podría haber ascendido hasta los 800 euros.

Eso sí, lo que no han podido aclarar es lo que le habrán dicho sus padres al ver estas imágenes.