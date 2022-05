Marta Peñate hace llorar a Ana Luque en ‘Supervivientes’ tras equivocarse con una palabra

“Alejandro, ¿me haces un favor? ¿Matamos los carabineros? Ay no, ermitaños”. Este comentario de Ana Luque ha traído cola en Supervivientes. Si la analizamos objetivamente, es probable que no entendamos que puede dar mucho de sí, pero si añadimos que Marta Peñate andaba cerca para escucharlo, podemos empezar a sospechar algo.

La novia de Tony Spina ha demostrado ser muy amiga de meterse en todos los fregados y no perdona ningún lapsus. “Ella sabe cómo se dice, pero se hace la tonta”, dejaba caer Marta con ese ánimo de criticar que tanto la caracteriza.

“Que no hija, te lo jura. Estarás tú en mi mente. Y no me llames más tonta”, le replicaba la andaluza que no parecía muy contenta con ese calificativo que le había dedicado su compañera.

Dos disléxicas

“No, te he dicho que te haces la tonta”, le aclaraba Marta. “No me hago tonta. Tengo un problema de dislexia grave, ¿vale? Y ya está. Me he sacado mi carrera con mucho esfuerzo, porque antes no se diagnosticaba. Cuando salgas, lee un poquito de ello, ¿vale?”, se justificaba.

“Sé lo que es la dislexia porque tengo dislexia”, contestaba Marta. “Pero tu dislexia es más leve”, añadía Ana. “Pero no le digas a una disléxica que mire lo que es la dislexia”, le pedía Marta.

“Es que es todo. Es ‘he aprendido a ragatonear’, sabes que es reguetonear, pero haces la gracia”, continuaba Marta. “Mi función, ser payasa”, dejaba caer su compañera.

“Una persona que se ha sacado dos carreras, como tú dices, no creo que seas tan tonta. Choca porque ¿cómo le enseñas las palabras tú a los niños? ¿así de mal? ¿o es por la bobería y hacer la tontería aquí? Es lo que te quiero decir porque es lo que creo yo”, intentaba hacerle ver Marta.

“Porque desde pequeña leía en forma de espejo, no era de izquierda a derecha”, recordaba Ana que dejaba la conversación para recostarse mientras caía alguna lágrima de sus ojos.

Está claro que es un tema sensible para ella con el que Marta no ha logrado empatizar pese a sufrir el mismo trastorno.