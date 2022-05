Wyoming regresó a ‘El Intermedio’ tras su ausencia y reveló el motivo: “He sido padre”

La semana pasada, El Intermedio vivió algo histórico: la ausencia de el Gran Wyoming durante los cinco días del programa. Cierto es que el presentador también había dejado su silla cuando se contagió de Covid, pero aún así apareció por videollamada.

Sin embargo, en esta ocasión, no se supo nada de él. Dani Mateo tomó su relevo y explicó a la audiencia que Wyoming había tenido "un pequeño problemilla de salud" y ahí se quedó.

Este lunes, 30 de mayo, por fin regresó el titular y se encargó de detallar el percance: "Tras unos días indispuesto quiero dar las gracias a todos los que se han preocupado por mí", empezó explicando.

Y continuó: "Ha llegado el momento de contaros el motivo que me ha mantenido apartado del programa" dijo a la vez que un miembro del equipo se acercaba con algo envuelto en una manta y con sonidos de llanto.

"Efectivamente, amigos, la semana pasada no pude presentar el programa por ella: he sido padre de una criaturita”, aseguró y desveló el misterio con su habitual ironía: "Me refiero a una piedra en el riñón", dijo entre risas.

Así, el Gran Wyoming confirmó que su "pequeño problemilla" había sido un cálculo renal que le había impedido desempeñar sus funciones televisivas.