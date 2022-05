Estrenos de series en HBO Max para junio 2022 con lo nuevo de ‘Westworld’ y la vida de Irina Rimes

Nos adentramos en el mes que deja atrás la primavera para dar la bienvenida al verano y, con tanto calor, playa y sol, a HBO Max llegan estrenos que nos refrescan de formas muy distintas.

Desde la serie que sigue a Irina Rimes por la creación de su último álbum, hasta la nueva miniserie protagonizada por Alicia Vikander.

Esos son algunos de los estrenos, pero también llegan nuevos capítulos de la siempre sorprendente Westworld.



3 de Junio

ON MY WAY WITH IRINA RIMES (Estreno)



Irina Rimes - Pe drumul meu | Trailer Oficial

Esta nueva serie sigue a la artista mientras viaja en su estudio móvil durante dos semanas, con parada en seis ciudades para terminar su álbum Home. A lo largo de la serie, recuerda los momentos más importantes de su vida y carrera, así como a las personas que la ayudaron a llegar a donde está.

7 de Junio

IRMA VEP (Nueva miniserie)

Irma Vep | Teaser oficial

Mira (Alicia Vikander) es una estrella de cine estadounidense desilusionada por su carrera y una reciente ruptura, que llega a Francia para interpretar a "Irma Vep" en una nueva versión del clásico del cine mudo francés, "Les Vampires". Con el telón de fondo de un espeluznante thriller criminal, Mira lucha cuando las diferencias entre ella y el personaje que interpreta comienzan a desdibujarse y fusionarse.

27 de Junio

WESTWORLD (Temporada 4)

Westworld Temporada 4 | Teaser Oficial

Esta nueva temporada supone una oscura odisea sobre el destino de la vida sintiente en la Tierra. En esta nueva temporada se incorpora la ganadora del Oscar Ariana DeBose como actriz invitada.

30 de Junio

EL P*TO MICHAEL CHE (Estreno)

That Damn Michael Che | Official Trailer

Esta nueva e innovadora serie de comedia original utiliza bocetos y viñetas para ilustrar lo que se siente al experimentar diversas situaciones cotidianas, como la discriminación racial, el desempleo, el amor y otros temas, desde la perspectiva del cómico Michael Che.

HAUSEN (Estreno)

Hausen Trailer SUBTITULADO

Un chico de 16 años llamado Juri (Tristan Göbel) y su padre Jaschek (Charly Hübner) se mudan a un complejo de viviendas en un destartalado edificio prefabricado en las afueras de la ciudad, después de la muerte de la madre de Juri, solo para descubrir que el edificio tiene vida propia. EL edificio se alimenta del sufrimiento de sus habitantes y Juri debe unirse con los otros residentes para convencer a su padre de que vuelva a la luz, después de que este caiga profundamente bajo el hechizo del edificio.