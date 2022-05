La precuela de ‘Los Juegos del Hambre’ ficha a una de las actrices del momento como protagonista

La precuela de Los Juegos del Hambre va tomando forma, sobre todo en cuanto a reparto se refiere. Si hace apenas unas semanas confirmaba a Tom Blyth como a un jovencísimo Coriolanus Snow, ahora la película ha dado un paso más y ha desvelado qué actriz coprotagonizará la nueva aventura basada en la novela de Suzanne Collins.

En este proyecto, aún sin fecha de estreno, se cuenta la historia 64 años antes del Presidente Snow; justo cuando su familia había perdido todo el dinero del que disponía tras la guerra del Capitolio con los distritos. Ahí decidirá despuntar de una vez por todas, aunque la tarea de guiar a la tributo del distrito 12, Lucy Gray, le pondrá el camino difícil.

Ahora Lionsgate ha confirmado que será la misma Rachel Zegler la encargada de interpretar a Gray, cuyo peso en la trama también pasa por ser el interés romántico de Snow. Sobre su personaje -si no cambia demasiado de cara a la gran pantalla- se sabe que es una chica inteligente y vinculada a la música, pero unas habilidades nefastas en cuanto a supervivencia en los juegos se refiere.

Si hay alguien que aún no la conoce, Zegler es la gran protagonista del West Side Story de Steven Spielberg. Y precisamente ese debut cinematográfico es el que le ha abierto el camino a otras producciones de lo más esperadas de los próximos meses: desde Shazam! Fury of the Gods a Blancanieves, siendo ella quien interprete a la princesa en el live-action.

A falta de verla caracterizada -algo que parece que se hará de rogar, pues el proyecto se encuentra en preproducción todavía-, todo apunta a que la precuela será una de las más esperadas por los fans de la franquicia, que volverán a tener un nuevo título de la saga que protagonizó Jennifer Lawrence desde 2015.