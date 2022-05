Luna Ki y las consecuencias del Benidorm Fest: “Sigo tomando antidepresivos”

Luna Ki está muy enfocadx en asentarse en la industria como artista underground. Ha sido su objetivo desde que en 2019 decidió aventurarse y sacar una canción. Ahora, tres años después, ha lanzado un primer LP fiel a su universo que llega después de toda la exposición que ganó gracias al Benidorm Fest.

A pesar de la polémica, y su retirada, colocó su discografía en el punto de mira. El público del Benidorm Fest acudió a la llamada y descubrió que, además de Voy a morir, en el repertorio de la cantante también se escondían joyas como Septiembre o Putón. Con CL34N, título de ese álbum debut, el universo de Luna Ki ha crecido exponencialmente, aunque ha tenido que pagar un precio a cambio.

El recuerdo del Benidorm Fest

"No me siento perdedor del Benidorm Fest porque tampoco llegué a participar. Me lo tomé en serio y lo di todo, pero en el momento en el que me tuve que retirar desconecté. Además, sentía que tampoco merecía estar ahí. No era muy eurofan y había personas que se estaban preparando un montón. Me daba cosa competir con personas para las que el Benidorm Fest lo significaba todo", explica Luna Ki en una entrevista con LOS40.

Luna Ki reconoce que le advirtieron que todo lo que vino después podía pasar. "Personas de mi equipo y personas que están muy metidas en la industria me avisaron de cómo solían funcionar este tipo de concursos y no me lo recomendaban para nada. Me dijeron que no estaba ni preparada ni preparándome para subirme a un escenario así, con esa presión mediática", señala. "Sin embargo, estaba la parte positiva, que era intentarlo, hackear el sistema y hacer que una drag queen fuera al Benidorm Fest".

Al final, consiguió la visibilidad que quería, pero todavía sigue pagando las consecuencias, tal y como admite la propia Luna Ki: "Durante todo el proceso, cada vez que yo sufría, la gente del equipo que me había avisado me decía: '¿Ves? no deberías haber hecho esto'. He obtenido mi beneficio, pero a día de hoy sigo tomando antidepresivos de nuevo y sigo recibiendo bastante terapia. Uno de los temas que trato es todo lo que me ha podido venir a partir del Benidorm Fest".

