El golpazo de Dua Lipa durante su directo en Milán dentro de su Future Nostalgia Tour

Tener un resbalón o una caída sobre el escenario forma parte de los gajes del oficio. Hay artistas que se reponen inmediatamente y siguen el show como si no hubiera pasado absolutamente nada, como por ejemplo el reciente caso de Dua Lipa, o los que sufren mayores percances (Dave Ghrol llegó a partirse una pierna durante un show con Foo Fighters).

La cantante británica ha sido la última en unirse a la larga lista de caídas en vivo y en directo. Y sólo con escuchar el sonido de la caída, duele. Un resbalón pudo provocar importantes daños a la solista aunque de momento parece que todo ha quedado en una anécdota.

Fueron muchos los seguidores en el concierto de la solista londinense que en ese momento estaban grabando con sus teléonos móviles. Dua se mueve con libertad sobre el escenario, bailando durante algunos segundos junto a su cuerpo de baile y de repente sus tacones le fallan y se cae estrepitósamente sobre el escenario.

Por fortuna la caída es de apenas unos centímetros y no bajó hasta el foso que suele tener mayor altura. Lo que queda claro es que la interpretación de Be the one pasará a la historia del anecdotario de la inglesa que podría haberse hecho mucho daño en la muñeca o en las piernas con esa caída.

Afortunadamente, en el momento que Dua Lipa cae, su equipo de baile que la acompaña reaccionó de manera casi inmediata y la artista pudo volver a incorporarse. En segundos, la cantante siguió el show como si no hubiese sucedido nada.

🏟| @DUALIPA sufre una caída en el escenario cantando la canción de su primer álbum Be the One en Milán, Italia

pic.twitter.com/3xkX6OS0BT — DUA LIPA MEXICO🇲🇽 (@Dua_s_World) May 26, 2022

Los seguidores de la cantante que se encontraban en las primeras filas sí que se llevaron un susto al escuchar el golpe y ver que su reacción inicial era la lógica tras un golpe así: quedarse en el suelo. Una vez que se levantó ayudada por sus bailarines, el público italiano le ofreció una gigantesca ovación para reconfortarla por el inesperado golpe.

El vídeo de Dua Lipa ataviada con su inconfundible y ajustadísimo mono rosa está dado la vuelta al mundo y se ha convertido en todo un fenómeno viral. En sus redes sociales no ha habido ningún parte médico por lo que sus inminentes conciertos en España se celebrarán sin ningún tipo de problema el 1 de junio en el Sant Jordi de Barcelona y el día 3 en el Wizink Center de Madrid.