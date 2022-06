La bronca entre Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón en ‘Supervivientes’ se les va de las manos

Cabeza de León ha estallado y ha dado lugar a uno de los momentos más bochornosos de esta edición de Supervivientes. “A ti te molesta todo Marta, te lo digo en serio, te molesta que me eche champú, te molesta que mire el fuego, te molesta que vaya a pescar…”, le decía Alejandro Nieto a Marta Peñate.

No era más que el inicio de una gran bronca en la que Marta se quedó en medio y Alejandro e Ignacio de Borbón se enzarzaron en la mayor discusión que han tenido hasta ahora y que se les acabó yendo de las manos.

“Estás frustrado porque llevas tres días sin pescar y has salido tres horas cada día”, le hacía ver Marta. Palabras que iban encendiendo a Alejandro que no estaba de acuerdo con lo que decía y acabó reprochándole a su compañera que amargaba a todos. Fue entonces cuando se metió por medio el benjamín de la edición para asegurar que eso no era verdad.

Ignacio llevaba la navaja en la mano y Alejandro le empezó a pedir que no se acercara a él con ella abierta. Tanto él como Marta tuvieron que mostrarle que la llevaba cerrada. “De verdad, ¿ese es tu nivel?”, le preguntaba la concursante indignada por dónde quería llevar la discusión.

Suben los decibelios

La cosa empezó a encenderse y el volumen de los gritos subía cada vez más mientras las caras sobre todo de los dos chicos, se iban acercando y encarándose cada vez más. Ana Luque se puso en medio para que la cosa se fuera calmando. Pero objetivo no conseguido.

“Aquí todo el mundo puede gritar menos yo”, gritaba colérico Alejandro, “¿queréis guerra? Aquí hay guerra. Yo soy guerrillero también, ¿entendéis o no?”. Los gritos siguieron y aumentaron cuando Marta le dijo al gaditano que era un ‘unga, unga’.

“Que no me insultes más ni simio, ni p***. Que yo no soy simio ni p*** metidas en vinagre. Soy una persona”, reivindicaba ofendido con los insultos mientras mandaba a su compañera bipolar y la mandaba al manicomio.

Análisis en plató

“Marta está en todos los fregados”, era el primer comentario de Olga Moreno sobre esta discusión, después de que Tony Spina defendiera que ‘unga unga’ no puede considerarse un insulto.

Oriana Marzoli también se posicionaba contra Marta asegurando que le molesta todo lo que hace Alejandro. “No te conviertas en lo que es tu novia”, le decía a Tony que pedía respeto por su chica. “Faltas de respeto no te voy a consentir”, le decía.

Esta primera bronca no fue más que el origen de otra mucho peor entre Alejandro e Ignacio. Su discusión llegó por el tema de la comida y quién se servía el trozo más grande. “Que dejes de gritar”, le pedía Ignacio elevando más todavía la voz, harto de las quejas de su compañero.

La bronca se descontrola

“Te grito si me sale de la p***, ¿te enteras? Me vas a mandar tú callar”, le decía Alejandro acercándose a su cara. “A mí, como te vuelvas a poner así, tenemos un problema”, le decía Ignacio cansando de esa actitud tan agresiva.

“Ten co*** y tócame”, le retaba Alejandro volviendo a encararse con él. “Pu** simio, que eres un simio”, recibía como contestación a la provocación, “gilip***”.

Marta se desesperaba e intentaba parar la situación. “Basta ya, ¿esto qué coño es?”, gritaba al borde del colapso, “esto no es un reformatorio”.

“Que no tengo que aguantar a este tío así, que no tengo que aguantar que me dé un ataque de ansiedad por el simio este”, le decía Ignacio a Marta, “ya no me callo más, que tienes dos neuronas, ya me da igual decirte lo que sea”.

Flojo y egoísta, eran los calificativos que recibía el primo del rey. “Y tú eres un mierda, que no sabes ni respetar a tu novia, vergüenza te tendría que dar”, respondía él.

Todos contra Marta

“Lo peor de Supervivientes es el reparto de la comida”, aseguraba Olga Moreno desde la tranquilidad de plató. “Acabas distorsionando la realidad, los que habéis estado lo sabéis”, explicaba Jorge Pérez, “siempre te parece que la porción de los demás es más grande, siempre parece que tienes menos, y pasa una cosa, el comportamiento que ha tenido Alejandro no es justificable, pero también es justo decir que es un muchacho al que se le está sometiendo a un montón de presión, que está llevando, junto a Ignacio, el peso de esa isla y todo el día es el mismo argumento de ‘unga unga’, de cromañón, de simio”.

“Marta, en lugar de apaciguar, es como que los calienta más”, opinaba Rosa Benito, “esta pelea es una continuidad de la otra”. “Yo creo que Marta es necesaria en el concurso, pero sí que es verdad que está en todos los fregados y que tiene mucha mala leche”, añadía Olga Moreno.

Desde luego, ninguno ha estado a la altura de lo que se espera de unas personas que son ejemplo para muchos seguidores que siguen su aventura semana tras semana.