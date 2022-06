Cazzu estrena su nuevo álbum, “Nena Trampa” y anuncia una gira mundial

Cazzu vuelve a la música después de 3 años preparando el nuevo álbum, que no ha dejado a nadie indiferente. La argentina nos vuelve a demostrar el liderazgo que posee dentro de la música urbana y prepara la nueva gira que la llevará por ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y España.

Nena Trampa, que salió el pasado 30 de mayo, es el segundo disco de la artista y consta de 10 canciones con diferentes colaboraciones, explorando diferentes géneros pero con predominio del trap. La producción es de la propia cantante junto a Nico Cotton. Innovación constante, pero sin perder de vista lo que conmueve e identifica a la argentina son las características principales de este nuevo disco.

Las colaboraciones que podemos encontrar en este nuevo trabajo son María Becerra en Jefa y Maléfica, Randy y De La Ghetto, Caleb Calloway o Big One, entre ellos. Cazzu cuenta cómo definiría ella este nuevo proyecto, “si tuviera que elegir un adjetivo calificativo para este disco sería “BÉLICO”.

Con su primer disco, Error 93, ya se afianza el puesto como uno de las referentes urbanas que traspasa fronteras, viajando desde Argentina a otros lugares del mundo y convirtiéndose en la voz de cualquier fiesta. Además, se ha proclamado como una de las artistas argentinas con mayor expansión internacional, nominada a los Premios Lo Nuestro en las categorías Artista Femenina del Año - Urbano y Colaboración del año - Urbano, gracias a su tema junto a Justin Quiles, Dime Dónde.

La vuelta del trap

En Nena Trampa defiende que su objetivo es reavivar el trap en una época donde el reggaetón es lo más escuchado. Explica cómo fue conseguir los sonidos que ella buscaba, en los que mezcla el amor por el folklore argentino con una versión más actual, “elegí usar muchos sonidos de armas y el color de las canciones es mayormente oscuro. La música tiene algo de cinematográfico, lo que invita al oyente a imaginar una escena, un contexto. Drama, armas, suspenso, herramientas que crean imágenes audibles”.

También cuenta el tema en el que se ha centrado, “el discurso es, aunque no sea sorpresa, feminista. Esta vez el feminismo es mucho más literal y de esta forma se aborda la militancia con algo más político”. Esta selección tiene un sentido y un objetivo claro para la argentina, “con esto, mi deseo, siempre, es invitar a los varones a escuchar música que habla de mujeres en primera persona, sin sentir que no es para ellos. Es una sátira, una invasión a su masculinidad, pero al mismo tiempo una búsqueda de empatía, de unión a través de mensajes subliminales”.

Colaboraciones con voces españolas

En una entrevista que dio la cantante en nuestros estudios de LOS40 dejó claro que adora las voces españolas y el talento que hay en nuestro país, a pesar de que la lista es larga, mostró su admiración por Rels B, Dellafuente, La Zowi o Recycled J.

Algo que no podemos descartar son esas colaboraciones con cantantes españoles, hasta el momento no tiene ningún proyecto en marcha, comentó que su paso por España no será en vano y ya tiene entre manos algunos trabajos con nuestros artistas.

Nueva gira a la vista

La argentina ya está preparando la nueva gira de Nena Trampa, así que podremos disfrutar de ella en nuestro país pues pasará por España, Estados Unidos y Latinoamérica. Además, ya se ha confirmado su asistencia a diferentes festivales como en el Boombastic, que se celebra en Madrid los días 10 y 11 de junio en la Caja Mágica.