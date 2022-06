Pilar Rubio tiene claro su futuro en la maternidad: “Ya no voy a tener más niños”

Pilar Rubio se ha convertido en toda una influencer y cualquier cosa que anuncia o muestra acaba convertida en tendencia. Así que, no es surrealista pensar que, a partir de ahora, muchas mujeres llevarán en el bolso un orinal portátil o un daruma.

Vogue ha logrado abrir el bolso de la colaboradora de El Hormiguero y descubrir todo lo que lleva dentro. Y atención, ya avisamos, que ha logrado sorprendernos.

Lo primero que ha mostrado es un daruma, un muñequito japonés que le trajo una amiga de Japón. “Estos muñequitos, cuando te los regala alguien, o cuando tú te los compras, es porque quieres vivir un sueño, un deseo o un propósito. Le pintas un ojito y el otro se lo dejas en blanco, hasta que se cumple lo que tú quieres. Cuando se cumple, en señal de agradecimiento le pintas el otro ojo”, explicaba sobre esta superstición. Y no dudó en confesar que ella tiene una colección que le ayuda a recordar los objetivos que va consiguiendo.

El bolso de una madre

El siguiente objeto tenía que ver con su faceta de madre. “Yo lo llamo el tubito de hacer pis”, decía sobre el orinal portátil que lleva en el bolso con forma de pato. “¿No os ha pasado nunca que salís de casa con los niños y estáis en un centro comercial gigante y os dicen ‘mamá, pis’ y te vuelves loca de un lado para otro buscando un baño porque si no se lo hacen encima? Pues ya no me va a pasar más que lo he pasado muy mal”, contaba sobre uno de los inventos que le ha facilitado la vida.

Asegura que siempre lleva libros, curiosamente, en esta ocasión llevaba el suyo, el último que ha sacado sobre el método que ella lleva para conseguir una vida saludable. Un libro cuyos beneficios va para los niños con piel de mariposa. Y no era el único, también lleva la gramática francesa. “Estoy muy, muy a favor de aprender idiomas y como ahora vivo en París no me queda otra”, aseguraba.

El bolso de una rockera práctica

No le faltan las llaves del coche con un recuerdo a AC/DC, objeto que le ha llevado a recordar lo fan que es de grupos como ese,Aerosmith o Iron Maiden que han inspirado los tatuajes que ha dedicado a sus hijos.

Y por si un bolso no fuera suficiente, recomiendo llevar un mini bolso dentro del bolso. “Nunca sabes lo que te depara el día”, asegura mientras explica que lo importante lo lleva en ese bolso pequeño.

Sin duda, su bolso es un objeto muy especial para ella. Tanto que tiene hasta su propio chubasquero, muy necesario en la capital francesa donde reconoce que llueve más que en España.

Reconoce que viviendo en París se ha convertido en una especie de adicta a las pastelerías y siempre suele llevar en el bolso alguna galleta o barrita. Además, ha reconocido que, pese a que no le gusta mucho cocinar, cuando lo hace se abre una cervecita y unas patatas y lo disfruta. Claro que muchos se preguntaran cómo puede lucir ese cuerpo con tanto dulce y snack.

Trucos de belleza

No falta su pastillero con sus complementos alimenticios de todo tipo. “Todo lo que tomo es natural, es nutricosmética y al final son complementos que te ayudan a mejorar a nivel muscular, a nivel físico y a descansar”, explicaba.

También ha reconocido que es una maniática de los dientes y siempre lleva su kit de cepillado con limpia lenguas incluido. También lleva kit de supervivencia, “plano, con pocas cosas, pero efectivo”. Lleva iluminador, gotas azules para los ojos que hacen que el ojo se vea más blanco o papeles para quitar brillos.

Y en ese bolso, que casi parece un baúl, también tiene cabida para un mini costurero. Teniendo que su madre es modista, ha cogido buenas costumbres con la ropa que no suele tirar nunca.

También lleva el parche de su club de kickboxing, disciplina que practica desde hace 15 años de manera intermitente. En los embarazos ha tenido que dejarlo. “Desde que tuve el último, porque ya no voy a tener más niños, ya tuve el último y dije, ‘me voy a poner con esto que me gusta’ y conseguí sacarme el cinturón naranja y me estoy preparando para el verde, que es más complicado”, explicaba.

No falta algún artilugio para prepararse para los retos de El Hormiguero que tanto le hacen sufrir, pero también le da muchas alegrías. Sin duda, un bolso que debe resultar muy pesado.

Doraemon estaría orgullosa de ella.