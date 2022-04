Pilar Rubio ya luce sus nuevos bikinis: “El verano se asocia a ciertas inseguridades o pequeños complejos”

Pilar Rubio es multifacética y entre sus muchos desempeños está el de diseñar trajes de baño. Ya lo ha hecho en dos ocasiones junto a Selmark y acaba de lanzar su tercera colección con esta firma en la que lleva trabajando desde principios de 2021.

“El proceso creativo coincidió con mi mudanza a París (¡con cuatro hijos pequeños!) y en lugar de ser un problema, estar allí y en los talleres de Vigo ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora”, asegura la mujer de Sergio Ramos.

Su traslado de vivienda no fue un impedimento para seguir con sus proyectos en España y, además, vivir en París le ha ayudado en esta faceta de diseño. “La capital de la moda es fuente de inspiración constante y esto unido a la maestría de Selmark, una empresa cien por cien española con casi 50 años de tradición en el sector hace que el producto sea impecable. Me he divertido muchísimo. La tecnología me ha permitido estar cerca de ese hervidero de emociones que es su atelier”, relata.

Se asocia con una firma que apuesta por la calidad y la sostenibilidad y eso es lo que destilan sus propuestas aptas para todo tipo de mujer. “El verano es la etapa del año más deseada y esperada para muchas personas. Es una época que asociamos a viajar, desconectar, descansar y divertirnos. Y también se asocia a ciertas inseguridades o pequeños complejos que pueden salir a relucir por lucir cuerpo con las prendas veraniegas o cuando vamos a la playa”, explica.

Fuera complejos

Está claro que no es su caso. No hay más que ver la sesión que ha realizado para lanzar esta colección. Pero anima al resto de mujeres que no tienen un cuerpo como el suyo. “Selmark domina a la perfección el diseño y patrones que hacen desaparecer estos momentos de inseguridad, ya que todas sus prendas están inspiradas en los cuerpos y formas de todo tipo de mujeres con el fin de hacerlas sentir naturales, favorecidas y seguras de sí mismas”, admite.

Pilar Rubio con el modelo Janis de su nueva colección con Selmark. / Foto cedida por DYP Comunicación

“Con las prendas de esta colección, te vas a sentir tan segura y tan bien contigo misma que no solo vas a estar deseando que llegue el verano para lucirte. Con Selmark, este año no eres tú la que espera el verano con muchas ganas, realmente es el verano el que te esperando a ti, para que disfrutes de él segura de ti misma y de tu confianza. Por eso, me encanta el hashtag de nuestra colección: #ElVeranoTeEstáEsperando. ¡¡¡¡Qué espere él y no, nosotras!!!!”, explica sobre la campaña que acompaña a este lanzamiento.



Un proyecto que tiene mucho de femenino, y no solo porque los diseños vayan dirigidos a ellas. “Una de las cosas que más me gusta de diseñar, que sabéis que es algo que me apasiona desde niña, gracias a mi abuela y mi madre, es que el equipo de Selmark sea casi íntegramente femenino. Aprendí de las mujeres de mi familia y ahora, lo sigo haciendo en esta nueva familia que es Selmark para mí. El 100% de las manos que cosen esta colección son de mujeres, la empresa tiene en un 88% cargos femeninos. Nadie mejor que nosotras para saber lo que más nos gusta y nos hace sentir mejor. Por eso, yo no me corto para sacar algunos modelos a la calle, al chiringuito o al paseo. Esta colección permite infinitas combinaciones para sentirte bien dentro y fuera de la piscina”, expone.