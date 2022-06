Revive ‘Corazón Partío’ de Alejandro Sanz en su Básico LOS40 de 2016

Si hay un disco que colocó a Alejandro Sanz en el estrellato, ese fue Más. Fue el álbum más vendido de la historia de la música española, y el que más Nº1 de LOS40 otorgó al músico. Un total de seis sencillos ascendieron a lo más alto de la lista de éxitos más importante del país. Una de esas canciones, Corazón partío, llegó en el invierno de 1998 con fuerza, y se instaló durante dos semanas seguidas en la cima del podio de los Principales.

Tenemos que remontarnos a 1996 para encontrar el germen de la canción. Alejandro Sanz empezó a componerla en Monterrey (México), cuando se encontraba embarcado en la gira. En palabras del propio artista, su composición fue sencilla: "Fue cuestión de un cuarto de hora. Ritmos flamencos, poperos y latinos, una letra algo desgarrada... me salió de golpe. En un momento tuve la música y la letra del Corazón partío. El resto tardé un año en componerlo".

La canción, que ha sido y sigue siendo un himno para muchas y muy diferentes generaciones, supuso un giro inesperado en la carrera del madrileño. Sanz quiso continuar con la tendencia que había iniciado en su anterior disco, la de incluir la guitarra flamenca, en el que contó con el maestro Paco de Lucía para algunos de sus temas. En este caso, fue Vicente Amigo el que participó en Corazón partío, dándole ese tono tan especial.

Una de las virtudes de la canción, según dicen sus protagonistas, es que se grabó con todos los músicos tocando a la vez, de forma que todos los sonidos se fusionaron y crearon una fórmula inconfundible. El éxito fue instantáneo, colocó a Alejandro Sanz en otro peldaño de su carrera, y aún sigue ejerciendo influencia en la música española que se sigue creando. La letra sobre ese amor no correspondido conectó con millones de personas en el mundo, especialmente en nuestro país y en Latinoamérica.

Alejandro Sanz, en 2016. / Alexander Tamargo/Getty Images

