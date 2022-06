Amber Heard se pronuncia tras perder el juicio contra Johnny Depp

Han sido seis semanas de testimonios, lágrimas, sonrisas y todo tipo de emociones. Johnny Depp y Amber Heard han protagonizado el que quizás haya sido uno de los juicios de la década. El actor quiso demandarla y pedirle 15 millones de dólares a Heard, su exmujer, después de que viese la luz un artículo en The Washington Post en el que supuestamente lo difamaba.

Este 1 de junio se ha conocido al fin la sentencia de este largo e intenso juicio, que ha dado como ganador al actor de Piratas del Caribe. Aunque Johnny no ha estado presente en la lectura, sí ha compartido un comunicado cargado de palabras de agradecimiento y felicidad. Él deberá pagarle dos millones de dólares a su exmujer, pero ella deberá dotarle con los 15 millones que él reclamaba.

No ocurre lo mismo con Amber Heard. La actriz, que sí estuvo presente durante la lectura, también ha querido mostrar cómo se siente en las redes sociales y el sentimiento es, como es evidente, todo lo contrario. "La decepción que siento hoy no tiene palabras. Tengo el corazón roto porque la montaña de evidencias no haya sido suficiente para pararse ante el desproporcionado poder e influencia de mi exmarido. Estoy aún más decepcionada por lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un paso atrás. Es un paso atrás para la mujer que quiere hablar y es públicamente humillada. Es un paso atrás para que la violencia contra las mujeres se tome en serio", dice Heard en los primeros párrafos del comunicado.

"Creo que los abogados de Johnny lograron que el jurado pasara por alto el tema clave de la libertad de expresión e ignorasen las evidencias que eran tan concluyentes que ganamos en Reino Unido. Estoy triste por haber perdido este caso. Pero estoy aún más triste porque parece que he perdido el derecho que pensaba que tenía como americana: el derecho de hablar libre y abiertamente", concluye.

Las palabras de Amber han generado una auténtica revolución en las redes sociales. Pero lo cierto es que la actriz ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo por parte de usuarios de distintos lugares del mundo.

Sin duda, el juicio protagonizado por estos dos actores ha sido uno de los más seguidos de los últimos tiempos. Y tú, ¿qué opinas de su sentencia?