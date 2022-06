El jurado dictamina sentencia: Johnny Depp y Amber Heard se difamaron mutuamente

Tras largas semanas de encuentros, ataques y confesiones de todo tipo, por fin hemos podido conocer la sentencia final del jurado popular del juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Todos los miembros del organismo han dictaminado que la actriz Amber Heard ha difamado al que era su pareja con el famoso artículo en The Washington Post, en el que anunciaba haber sido víctima de violencia de género. Además, el jurado ha dictaminado que Depp también había contribuido a la difamación de su ex mujer, al menos en una de las afirmaciones por las que le juzgaban.

Se trata de una gran victoria para Depp, ya que Heard deberá pagarle nada más y nada menos que 15 millones de dólares y él, por su parte, dos millones a ella. Según ha informado el diario El País hace tan solo unos minutos. Amber Heard ha acudido a la sala vestida de negro y un tanto cabizbaja mientras el tribunal declaraba el fallo: ambos se habían difamado mutuamente.

La expectación sobre el juicio más mediático de los últimos tiempos era real. La lectura del fallo ha comenzado con retraso porque al parecer el jurado popular no había rellenado bien el formulario de la sentencia. La jueza encargada del caso, Penny Azcaret, ha señalado que consideraban que había existido difamación y que había que decidir cuál sería la cuantía para la indemnización. Lo que ya daba la primera pista sobre la sentencia final: existía difamación, pero se desconocía a quién.

Causas de la difamación por ambas partes

La demanda interpuesta por difamación por parte de cada uno de los protagonistas se centraba en seis únicas afirmaciones, aunque durante las últimas sesiones se haya hablado de violaciones y maltrato.

Finalmente, el jurado ha dictaminado sentencia en base a seis frases que los denunciantes consideraban difamatorias, de las cuales tres se correspondían a las palabras que Heard pronunció sobre Depp en el famoso artículo y las otras tres correspondían a unas declaraciones del abogado de Depp, Adam Waldman, y que Heard consideraba difamatorias, además de que creía que hablaba en nombre de su cliente.

Estas tres primeras afirmaciones corresponden a Heard:

-”Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

-”Hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.

-”Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.

Estas otras frases son del abogado de Johnny Depp:

-“Amber Heard y sus amigos en los medios de comunicación utilizan las falsas acusaciones de violencia sexual como una espada y como un escudo, dependiendo de sus necesidades. Han seleccionado algunos de sus ‘hechos’ de violencia sexual como la espada, lanzándola al público y al señor Depp”. (The Daily Mail, 8 abril de 2020).

-“Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911″. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

-“Hemos llegado al principio del fin del bulo de abusos lanzado por la señora Heard contra Johnny Depp”. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

El juicio más mediático de los últimos tiempos

Aún así, el jurado comenzó sus valoraciones el pasado viernes cuando la jueza Azcarate ya les había advertido de que no hablasen del caso con nadie, ni siquiera con sus familiares ni amigos. Además, les invitó a no seguir las noticias ni los comentarios en redes sociales, que desde que comenzó a hacerse público este juico se han multiplicado considerablemente.

El juicio, que ha sido muy mediático, ha durado nada más y nada menos que un mes y medio y se ha celebrado en la localidad de Fairfax (Virginia), lugar donde se encuentran las rotativas The Washington Post, el medio en el que se publicó el artículo de Heard. Rápidamente, Depp presentó una demanda por la que le pedía a su ex mujer una indemnización de 50 millones de dólares y Heard, por su parte, reaccionó con otra demanda por la que le reclamaba la cuantiosa cifra de 100 millones de dólares.

El juicio ha sido retransmitido en directo por diversos medios de comunicación estadounidenses y ha generado un gran expectación. Tanto es así que el público podía entrar a la sala a presenciar como la jueza dictaba el fallo, aunque solo los 100 más rápidos han conseguido ser testigos de la lectura de esta sentencia. Las colas eran interminables y desde hace unos días había gente que se había quedado a dormir en las puertas del juzgado para asegurarse su asiento en la sala. Aunque gran parte de este público se ha decantado por el actor de Piratas del Caribe, mientras que a Heard la han abucheado.

Todas estas sesiones abiertas al público han mostrado al mundo las intimidades y los secretosde la relación de dos artistas de Hollywood, que poco tenía que ver con la ficción aunque su historia daba para un guion.