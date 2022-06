Lío a la vista: Christian Nodal y J Balvin se enzarzan en las redes y la bronca acaba salpicando a Residente

Hacía algunos días que las aguas del género urbano parecían bajar tranquilas sin tiraeras, beefs ni polémicas. Pero no ha durado demasiado. El cambio de imagen de Christian Nodal generó una enorme polémica en todas las redes por el parecido que muchos le atribuyeron con la propuesta estética de colores que inspiró los últimos trabajos de J Balvin.

El mexicano decidió dejar atrás su pelo largo y castaño por uno corto y totalmente rubio, acompañado de una flor pintada de colores naranjas y verdes, que se complementaban con sus tatuajes por la cara. Un look que sus fanáticos han empezado a comparar con el que usa el de Medellín.

Y ni corto ni perezoso allí fue a postear el propio J Balvin que intentó ser gracioso con un comentario que no ha terminado de sentar bien a todo el mundo: "Encuentren las diferencias". Es obvio que el look guarda un parecido entre uno y otro pero querer atribuirse un color de pelo o unos detalles de color en un mundo globalizado resulta cuanto menos atrevido.

Algo similar pero mucho más visceral fue lo que debió de sentir Christian Nodal que vió el cielo abierto para arremeter con todas sus fuerzas contra el colombiano con un mensaje que destila malas vibraciones casi desde sus primeras palabras.

"Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa" escribió en los comentarios de la publicación de Balvin.

Y en cuanto comenzó la polémica el espectáculo parecía garantizado. Miles de personas se encargaron durante toda la madrugada de pulsar f5 para encontrar la respuesta del de Medellín... que llegó y de qué manera. Utilizando un filtro se puso unos tatuajes en la cara en los que se podía leer Belinda. "Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)".

J Balvin hizo incluso una mención a Residente asegurando que este pique lo hizo para divertirse ("Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas. No tiene nada de coherente que este cabr*n tiene un documental hablando de paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí"), el nombre de la sesión de Bizarrap y el propio René, y le deseó a Christian Nodal mucha suerte en esta tiraera pero que espera que sea romántica para que pueda vender bien y le funcione ("Lo compararon conmigo, me compararon con él, lo que sea la foto, está bien bonito, yo me siento sexy, confiado, seguro; si el lo pasó a tomar a mal, pues ya es problema de él porque no se puede hacer un chiste sin que se ponga muy sensible. Y si va a sacar la tiradera, que sea romántica y que venda, que rompa los streams (reproducciones) porque siempre les ha funcionado, buena suerte panita").

Y eso parece ser que es lo que pasará esta noche ya que Christian Nodal anunció que ya está grabando la tiraera a J Balvin: "Y como todos saben, no soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina y voy a grabar algo bien ching*n que pienso sacar esta noche si todo sale bien o mañana temprano o mañana en la noche para este compa que no ha aprendido, te dio una patada en el cul* Residente y parece que te gustó"