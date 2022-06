Los Rolling Stones incendian Madrid con un show de tres horas en el que repasaron sus mayores éxitos

"Lo mejor que he visto en mi vida ¡y son tíos de 80 años!", decían esta mañana Juan Borrás y Mon Fernández, del equipo de LOS40 Classic, nada más llegar a la redacción.

Aún con el subidón del concierto en el cuerpo, contaban a los compañeros el concierto épico que acababan de vivir este 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid. The Rolling Stones han seducido a más de 55.000 personas, entre las que había un público variadísimo que iba desde los 10 a los 90 años, dejando claro que el rock & roll es eterno y que las lenguas están en muy buena forma.

Ronnie Wood celebra su cumpleaños en el escenario del Wanda Metropolitano en Madrid, en el arranque de la gira Sixty Stones Europe 2022. / Dave J Hogan/Dave J Hogan/Getty Images

Sidonie fueron los encargados de calentar el ambiente. La tarea no era nada fácil, además la banda catalana admira profundamente a los Rolling, así que para ellos fue, probablemente, uno de los shows más importantes de su carrera.

Sus Satánicas Majestades dieron un espectáculo que se dilató hasta las 3 horas, demostrando que continúan siendo incombustibles siete décadas después de su primer lanzamiento, que se dice pronto. Echamos de menos a Charlie Watts a la batería - era inevitable- pero el homenaje de sus compañeros al inicio fue precioso y Steve Jordan hizo un fantástico trabajo en la percusión manteniendo en todo momento la contundencia del sonido Stones.

Los Rolling tomaron las riendas y dieron un show para el recuerdo. Comenzaron con la explosiva Street Fighting Man y le siguieron los acordes de 19th Nervous Breakdown para un arranque de gira excepcional: Sixty Stones Europe 2022. Pronto viajamos a los sesenta para recuperar joyas como Out Of Time, con esos espléndidos coros que retumbaron en el Wanda. Un regalazo. Y para regalos el de Ronnie. Fue muy guay cantarle el Happy birthday y la lluvia de confeti.

Hacia la mitad del directo fueron sucediéndose los clásicos uno tras otro, como si no hubiera fin. Honky Tonk Women, Start Me Up, Paint It Black, Sympathy for the Devil, Jumpin' Jack Flash... todos los hits que el público esperaba. La energía que derrochaban con cada tema sobre el escenario es algo que no voleremos a ver en mucho tiempo. Sin embargo, echamos de menos un escenario mucho más espectacular y fuegos artificiales al final, dos elementos a los que Mick Jagger y los suyos nos tienen acostumbrados en cada show.

Así lo vivió uno de los ganadores del concurso de LOS40 CLASSIC

Borja Arana fue uno de los ganadores de nuestro concurso, uno de los afortunados que pudieron vivir el concierto de The Rolling Stones en primera persona. "Probablemente, ayer viví una de las experiencias más increíbles de mi vida y tuve la gran suerte de vivirla junto a dos grandes amigos como son Edu y Larkin", nos contaba este fan de la legendaria banda.

"Llegamos al Wanda sobre las 19:30 aproximadamente porque no nos queríamos perder a Sidonie, grupo que sigo desde hace muchos años y me hacía especial ilusión verles hoy, para ellos era un sueño telonear a los Stones", nos cuenta en primera persona.

El concierto de ayer fue histórico, estábamos viviendo el primer show de la gira 60 aniversario de los Stones

"Escuchar en directo canciones como Paint it, Black en un estadio como el Wanda Metropolitano es algo que impresiona y mucho, se te queda grabado en la retina para siempre. El concierto de ayer fue histórico, estábamos viviendo el primer concierto de la gira 60 aniversario de los Stones, en Madrid". Sin duda, un momento inolvidable que llega después de mucha incertidumbre. "Parece mentira que hace 2 años esto parecía que nunca iba a volver… pero la música siempre vuelve y ha vuelto más viva que nunca para quedarse con nosotros".