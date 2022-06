La crisis entre Shakira y Piqué desvelada por El Periódico incendia las redes sociales

Twitter, Facebook, Instagram, TikTok... No se habla de otra cosa. Probablemente durante toda la noche hayáis visto los hashtags #Piqué o #Shakira destacados en algún momento. Lógico si tenemos en cuenta que se han convertido en el tema del momento en las redes sociales y en el que todo el mundo está dando su opinión ante una situación inimaginable hasta ahora.

Porque según desvelaba El Periódico, la situación de la pareja es de crisis. El futbolista habría regresado a su piso de soltero tras haberle sido infiel a la solista colombiana. Siempre según la misma fuente, la intérprete le habría sorprendido con otra mujer lo que habría provocado toda esta situación.

Primero fue el periodista Emilio Pérez de Rozas el que confirmaba que varios vecinos de la calle Muntaner habrían visto a Gerard Piqué viviendo allí días y noches enteros en las últimas semanas. Pocas horas después, en la edición digital de El Periódico se publicaba la exclusiva de Mamarazzis. Laura Fa y Lorena Vázquez aseguraban que "Shakira ha pillado a Piqué con otra".

El diario incluso ha ido un paso más allá y ha asegurado que la letra de la última canción de Shakira, Te felicito, que comparte junto a Rauw Alejandro es un mensaje muy directo a Piqué y la situación por la que está atravesando la pareja: "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show. Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas. perdiste a alguien auténtico (Ah), algo me decía por qué no fluiamo (¡Wuh!)….no te bloqueé en las redes pa’ que vea la otra en la Mercede (¡Yah!), no me cuente más historias, no quiero saber; cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver; te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien".

Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, estas informaciones se apoyan también en el aparente distanciamiento entre ambos. Ya no hay fotos conjuntas, ni apariciones públicas desde hace meses... Concretamente desde el día de San Valentín en el que los dos aparecían acaramelados y felices sin que sospecháramos lo que podría pasar apenas tres meses después. Y la anterior, en Navidades.

En las redes sociales la noticia ha caído como una auténtica bomba. Nadie daba crédito a los rumores de la infidelidad como sucedió hace pocas semanas con los rumores de ruptura entre Rihanna y Asap Rocky. Unas circunstancias similares y unos comentarios similares: "¿Por qué diablos alguien pensaría en engañar a Shakira? ¡Literalmente no hay mejoras sobre Shakira!"