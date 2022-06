Sara Carbonero felicita a su hijo Lucas con un alegato a los segundos hijos que han apoyado muchas celebs

Sara Carbonero protege mucho la intimidad de sus dos hijos, pero de vez en cuando, comparte pequeñas píldoras para recordarnos que su faceta de madre es una de las más importantes para ella. Por eso, cada vez que uno de sus chicos cumple años, allí está ella para recordar que son lo mejor que tiene. Lucas ha sumado un año más y su madre le ha dedicado un bonito texto.

“Feliz, cumpleaños, manojito de alegría, estrella del rock, rebelde con causa. Como ya sabes leer, dejo por aquí una cosa que te escribí hace un tiempo mientras dormías la siesta a orillas del Duero”, comenzaba junto a una fotografía de los dos hermanos.

Un texto que se llama Los segundos. “Los segundos son de otra pasta, los segundos tienen el cielo ganado, los segundos son más independientes, espabilados y autosuficientes. Son unos supervivientes...Estamos hartos de escuchar y repetir estas frases”, expresaba.

Reivindicando a los segundos

“En esto de la maternidad, como en todo, no se debe generalizar, pero es verdad que los segundos desde que nacen tienen que ingeniárselas para hacerse su sitio y lograr sin ellos apenas sospecharlo que sus hermanos mayores no les vean como el enemigo”, expresaba sobre una realidad que viven todas las familias donde hay más de un hijo.

“No son los protagonistas de muchas primeras veces de sus papás ni de los temas de conversación en la mesa, se acostumbran a que en el álbum de fotos haya una suya por cada diez del primogénito, aprenden a compartir desde el minuto 1, heredan con alegría ropa y juguetes y se debaten entre imitar y repetir todo lo que hacen los héroes de sus hermanos y forjarse su propia personalidad”, reflexionaba sobre el papel de estos hijos dentro de la familia.

Ser los segundos, sin duda, marca el carácter en muchos casos. “Son pacientes, conformistas y conciliadores, pero también fuentes inagotables de energía, unos auténticos terremotos que crecen aprendiendo lo bueno y lo menos bueno de los pequeños maestros que tienen en casa. Claro que ellos también vienen para enseñarnos, por ejemplo, que si los papás pensamos que lo sabemos todo de ellos porque son los segundos estamos muy equivocados”, señalaba por algo que han descubierto muchos padres cuando se han dado cuenta de que las reglas que servían con uno, no sirven con otro.



Otra de las preocupaciones que tienes muchos padres es saber si al segundo hijo se le puede querer tanto como al primero. “El amor no solo no se divide, sino que se multiplica por infinito. Que lo que nos funciona con un niño no tiene por qué hacerlo con otro. Que los retos, emociones y miedos seguirán siendo los mismos y que por mucho que tratemos de no repetir los errores cometidos, caeremos en otros diferentes”, añadía.

“Que esa rebeldía que les caracteriza no es otra cosa que su manera de marcar terreno para ir haciendo su camino desde chiquititos. Que no hay momento de mayor seguridad para una madre o padre que cuando le ponen por primera vez a su segundo hijo en brazos. Si los segundos no existieran, habría que inventarlos”, terminaba diciendo y seguro que muchos padres estarán de acuerdo.

¡Felicidades!

Lucas ya tiene seis años y todavía muchas cosas que enseñar a sus padres. Han bastado unos minutos para que en seguida se fueran multiplicado las felicitaciones.