Alba Reche: "El día a día también es artístico y mucho más bonito: lo cotidiano supera a lo superfluo"

La primera vez que escuché Esa también fui yo (quiero acordarme) se me pusieron los pelos de punta y me invadió una nostalgia de esas de las que cuesta horas desprenderse. La canción de Alba Reche, su segundo single de cara a la salida de un EP pequeñito que llegará en otoño, se presentaba a caballo entre la confesión y el cuento para abrirse en canal a sus fans y compartir por primera vez una faceta que no habíamos visto hasta ahora: la más personal y a la vez la más vulnerable, la que muestra los recovecos de las personas que una vez salen a la luz no permiten dar vuelta atrás, pero que al compartirse generan empatía e identificación, y se sienten como un abrazo.

De la historia de un amor fallido, de una situación que provoca que nos cueste reconocernos en el espejo y de un trauma que emborrona nuestros recuerdos habla Alba Reche en Esa también fui yo (quiero acordarme). La cantante, además, ha pasado por las oficinas de LOS40 para concedernos una entrevista que se divide en dos partes.

En esta primera hablamos sobre el lanzamiento de la canción, del vértigo que provoca abrirse en canal de esta manera, de la creación de su proyecto más personal hasta la fecha, de salud mental y de la reivindicación artísitica y el valor de lo cotidiano a la hora de lanzar un proyecto musical para que el mundo lo escuche.

Han pasado ya algunos días desde el lanzamiento de Esa también fui yo (quiero acordarme). ¿Cómo te encuentras?

Pues la verdad es que muy tranquila, mucho más en comparación a cuando salió. La verdad que cuando estaba quedando ya como una hora o así estaba histérica, estaba realmente histérica. Creo que es de las canciones con las que más nerviosa me he puesto, pero ahora mismo estoy súper bien, súper tranquila con el recibimiento y con cómo la ha acogido la gente.

¿Ha sido terapéutico escribir esta canción?

En cierta forma sí y en cierta forma no. Terapéutico en el sentido de que había que soltarlo de alguna manera, pero también he tenido la otra sensación y el sentimiento contrario: de poner delante de ti todas esas cosas que a lo mejor cuesta más escuchar de ti misma. Entonces creo que han sido como ambos sentimientos, ambas emociones.

Hay unas declaraciones tuyas recogidas en la nota de prensa del single donde comentas que una de las cosas más complicadas era que, una vez grabada, debías decidir si salía o no la canción. ¿Qué es lo que hizo clic para que te atrevieras a lanzarla?

Yo creo que tuve varias conversaciones con mi equipo, tanto de producción como ya a nivel discográfico; y esta realmente iba a ser la outro del EP que viene en otoño. Entonces, sacarla de single también me parecía como darle una importancia muy, muy heavy, porque yo además la considero más un cuento que una canción… lo estuve hablando con Marcos y me dijo “tía, a lo mejor a la gente simplemente le hace falta escucharlo, al igual que a ti te ha hecho falta escuchar otras canciones” y fue como “tampoco te de tanto miedo y tanto respeto porque a lo mejor la gente también necesita escuchar ese tipo de canciones". Y creo que ese fue el clic.

También comentabas en Instagram Stories que buscabas que la gente la hiciese suya más allá de la confesión que haces…

Sí, yo creo que lo bonito es poder llegar a empatizar con alguna de las partes y verte reflejada en ellas y saber que puedes hablar del tema. Es bastante importante en realidad, el poder escuchar una canción y decir “hostia, a mí esto también me ha pasado” aunque sea en parte, y también me veo reflejada y puedo exponerlo, puedo empezar a escribir sobre esta experiencia, y empezar a hacer públicas este tipo de cosas.

Hay una frase de tu canción que me parece demoledora y que a la vez genera mucha empatía “me costó mucho quererme, aunque llevara la razón”. Además, siempre has sido una clara defensora del derecho a la salud mental. ¿En qué punto te encuentras ahora?

La verdad es que estoy en un momento muy bueno desde hace mucho tiempo. Desde que escribí la canción o incluso antes… creo que para escribir la canción volví a unos recovecos que hacía mucho tiempo que no visitaba, entonces creo que en mi día a día ahora mismo estoy en otro punto totalmente diferente, pero sí que es verdad que hay momentos en los que disocias, en los que dices “Wow, es que no estoy absolutamente nada presente en lo que estoy viviendo”.

Alba Reche en la azotea de LOS40 / Natalia Casado Camacho / LOS40

Y muchas veces creo que la parte esa de la canción de “me costó mucho quererme, aunque llevase la razón” hace referencia a que muchas veces, aunque sea lógico todo lo que haces, no te puedes sentir bien contigo misma y no sabes por qué. Creo que expone ese momento de “da igual lo que haga porque nada va a parecerme bien".

Pero creo que ahora mismo estoy en otro punto mucho más feliz y mucho más abstraida aunque a veces visite esos recovecos.

Tanto este videoclip como el de No cambies tu andar han sido dirigidos por Martina Hache, y en tus redes sociales haces referencia a ella como una gran amiga. ¿Cómo surge esta colaboración entre las dos? ¿Cómo os conocéis?

Nosotras nos conocimos hace casi dos años ya, y había seguido su trabajo desde hace muchos años, cuando empecé la universidad yo ya le seguía en mi otra cuenta. Y empezamos a hacernos amigas y no habíamos tenido la oportunidad de volver a plantear un trabajo conjunto. Entonces, realmente fue súper natural. Le dice “tía, ¿quieres hacer un videoclip?” y me dijo “sí” y ya está [risas], tampoco fue mucho más.

Nos fuimos a su casa a tomar un café y estuvimos toda la tarde. Sacó una pizarra que tiene ella de apuntar cosas y empezamos a apuntar ideas para los dos videoclips. Realmente fue súper easy decir: “¿cómo te imaginas esta parte? ¿qué es lo que te gusta? ¿qué referencias tienes?" Y tuvimos una conversación en la que llegamos a la conclusión de que queríamos hacer los dos videoclips juntas.

Pero no se grabaron a la vez, entiendo.

No, no se grabaron a la vez, para nada. Se grabó primero No cambies tu andar, que fue a principios de febrero, si no recuerdo mal. Y luego este fue hace no tanto, antes de México, como tres semanitas o dos antes de México.

En el videoclip apenas hay puesta en escena porque parece que esta confesión lo que pide es un foco y un fondo negro. ¿Fue vuestra idea desde el principio contar esta historia con los menos accesorios posibles para transmitir el mensaje?

Sí, yo creo que nunca tuvimos en cuenta la acción de poner muchos accesorios en este videoclip. Desde el principio yo tenía la idea de decir: “La canción ya dice muchas cosas, es una información constante”, ya no tanto musical sino de mensaje. Creo que tiene mucha importancia la letra en esta canción y era como “todo lo que pongamos de abalorios que pueda distraer en el vídeo no va a darte atención para escucharla en sí”. El vídeo es más un acompañamiento esta vez que un foco principal.

Y luego, creo que también tenía bastante que ver el hecho de que salgan varios planos sencillos, por así decirlo, porque es como hablar con las voces de tu cabeza en cierta forma, en las que tú apareces y te vas recordando durante la canción. Y cuando tú estás en tu cabeza estás solo, tampoco necesitas más cosas. Yo no sé cómo te imaginas tu cabeza pero yo no me la imagino vacía pero tampoco con demasiado abalorio, por así decirlo [risas]. Entonces, creo que tenía sentido. Desde el principio me lo imaginaba así y tenía que ser así.

La idea de las diferentes voces de tu cabeza entonces es la que está detrás de la portada, ¿no?

Claro. El hecho de atender a todas esas disociaciones que has tenido y darte cuenta de todas esas partes que realmente has vivido tú, aunque a veces no te acuerdes o aunque a veces no te sientas tan afín a ellas. Pero también te pertenecen a ti y a quien eres ahora.

La portada realmente es una foto con el ISO largo, para que recoja un solo movimiento. Era bonito porque no había que juntar cosas, simplemente la técnica para decir “esto es lo que es y así se queda”.

En No cambies tu andar vemos a las mujeres de tu familia: tu hermana, tu madre, tu abuela… y además se te ve realizando acciones de la vida cotidiana. ¿Buscabas transmitir esta faceta más personal con este proyecto?

Totalmente, creo que es la parte más honesta ahora de todos los trabajos que he hecho. Es verdad que cuando vas haciéndolos vas creciendo con ellos, ¿no?, y ahora miro para atrás y veo Quimera todo lleno de florituras y un montón de cosas barroquísimas; y ahora estaba en otro punto totalmente diferente en el que quería sentarme a tomar un café y al igual que hablo con alguien, quería cantar a alguien. Y no solo cantar a alguien sino cantar y escribirme a mí misma desde el sofá de mi casa.

Alba Reche en la azotea de LOS40 / Natalia Casado Camacho / LOS40

Las canciones al final se hacen en mi cama, en el estudio con mis colegas, que al final también son mis amigos, con los que trabajo, y era como “creo que el día a día también tiene algo de artístico y es mucho más bonito: la cotidianeidad a lo superfluo que puede rodear a todas esas cosas que se trabajan de más”. Entonces quería trabajar ese momento de cafés, cama y día a día. Porque al final es lo que pasa cuando yo escucho la música y cuando la hago.

¿Tienes más libertad ahora a la hora de crear, de componer, de dirigir tus proyectos que cuando empezaste?

No tengo más, tengo la misma y creo que ahora simplemente soy más consciente de absolutamente todo, entonces creo que el proceso de aprendizaje es como cuando estás en prácticas: vienes y al principio vas preguntando y te dejas guiar porque te están acompañando; y la verdad es que estoy muy bien acompañada por el equipo que tengo y siempre ha sido una conversación bastante fácil. No creo que me pegue a mí que me dirijan [risas]. Entonces estoy bastante contenta con eso y con cómo ha sido siempre.

¿Qué queda de la Alba Reche que salió de Operación Triunfo hace casi cuatro años? ¿Te cuesta reconocerte?

Yo creo que todos tenemos resquicios y todos tenemos cosas que nos han hecho lo que somos. Voy a hacer referencia al título de la canción y voy a decir que “esa también fui yo” entonces, cómo voy a negarme la existencia. Claro que quedan cosas, simplemente que estamos en otro punto. Es como si me preguntas “¿queda algo de la Alba del instituto?” pues supongo, y todos tenemos cosas, evidentemente.

¿Mantienes el contacto con tus compañeros de concurso?

Sí, claro, seguimos teniendo el grupo y con la última que hablé fue con Noelia [Franco], que me escribió por el lanzamiento de la canción, y María [Escarmiento] también me escribió.

