El monumental enfado de Lil Nas X tras no ser nominado en los BET Awards

Una nueva edición de los BET Awards se acerca. Los galardones que reconocen el trabajo de las personas afroamericanas y otras minorías del entretenimiento se celebrarán el 26 de junio en Los Ángeles. La organización ya ha anunciado a los nominados de todas categorías y no a todo el mundo le ha gustado dichas candidaturas.

El rapero y cantante Lil Nas X no ha sido nominado, por segundo año consecutivo, y no ha dudado en expresar su enfado a través de su cuenta de Twitter. “Gracias, BET Awards, destacadas cero nominaciones de nuevo”, escribió. Esta reacción no pasó desapercibida en los usuarios de la red social y uno de ellos le cuestionó si merecía o no estar en la lista de candidatos. El artista no se quedó callado y destacó que tres de las mejores canciones del año pasado eran suyas e incluso su álbum Montero fue aclamado por la crítica. “Siento que eso debería haberme ayudado un poco”, continuó.

Lil Nas X reacts to being shut out from the 2022 BET Award nominations. pic.twitter.com/yTlQYZR4jX — Pop Crave (@PopCrave) June 1, 2022

Pero esto no quedó ahí y Lil Nas X continuó con su queja. Hizo referencia a la discriminación que sufren las personas homosexuales y, en concreto, las que son negras dentro de la industria musical. Reivindicó como, a pesar de luchar y trabajar duro, “intentan fingir que somos invisibles”. Tras este último mensaje, la polémica ya estaba servida y decidió borrar todos los tweets, dejando olvidado su enfado públicamente.

La indignación del artista se produce después de que no haya sido nominado en la próxima edición de los BET Awards, pero tampoco lo fue el año pasado. Dos años consecutivos donde los premios que reconocen el trabajo de las personas afroamericanas no le eligen para estar entre los candidatos de dichos galardones. En 2020, sin embargo, sí fue aspirante a la categoría de Mejor Artista Nuevo, aunque no ganó.

La nueva edición de estos premios se celebrará el 26 de junio en Los Ángeles. Doja Cat se encuentra en las candidatas más nominadas, así como Drake o The Weeknd, entre otros muchos artistas. En la parte de actuacuón, Zendaya está nominada a Mejor actriz por sus papeles en Euphoria y en la película de Spider-Man: No Way Home.

Listado completo de nominados a los BET Awards 2022

Mejor Artista Femenina de R&B/Pop

Ari Lennox

Chlöe

Doja Cat

H.E.R.

Jazmine Sullivan

Mary J. Blige

Summer Walker

Mejor Artista Masculino de R&B/Pop

Blxst

Chris Brown

Giveon

Lucky Daye

The Weeknd

Wizkid

Yung Bleu

Mejor Grupo

Silk Sonic (Bruno Mars and Anderson .Paak)

Chlöe X Halle

City Girls

Lil Baby & Lil Durk

Migos

Young Dolph & Key Glock

Mejor Colaboración

Wizkid feat. Justin Bieber & Tems - "Essence"

DJ Khaled fest. Lil Baby & Lil Durk - "Every Chance I Get"

Baby Keem & Kendrick Lamar - "Family Ties

Doja Cat feat. SZA - "Kiss Me More"

Drake feat. Future & Young Thug - "Way 2 Sexy"

Bia feat. Nicki Minaj - "Whole Lotta Money (Remix)"

Mejor Artista Femenina de Hip Hop

Cardi B

Doja Cat

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Saweetie

Mejor Artista Masculino de Hip Hop

Drake

Future

J. Cole

Jack Harlow

Kanye West

Kendrick Lamar

Lil Baby

Vídeo del Año

Baby Keem & Kendrick Lamar - "Family Ties"

Chlöe - "Have Mercy"

Doja Cat feat. SZA - "Kiss Me More"

Ari Lennox - "Pressure"

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - "Smokin Out The Window"

Drake feat. Future & Young Thug - "Way 2 Sexy"

Director de Vídeo del Año

Anderson .Paak a.k.a. Director .Paak

Benny Boom

Beyoncé & Dikayl Rimmasch

Director X

Hype Williams

Missy Elliott

Mejor Nuevo Artista

Baby Keem

Benny the Butcher

Latto

Muni Long

Tems

Yung Bleu

Álbum del Año

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - An Evening with Silk Sonic

H.E.R. - Back of My Mind

Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

Drake - Certified Lover Boy

Kanye West - Donda

Jazmine Sullivan - Heaux Tales, Mo' Tales: The Deluxe

Doja Cat - Planet Her

Mejor Gospel

Marvin Sapp - "All In Your Hands"

Kanye West - "Come to Life"

Kelly Price - "Grace"

Fred Hammond - "Hallelujah"

H.E.R. & Tauren Wells - "Hold Us Together (Hope Mix)"

Election Worship & Maverick City Music - "Jireh"

Lil Baby X Kirk Franklin - "We Win"

BET Her

Alicia Keys - "Best of Me (Originals)"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

Chlöe - "Have Mercy"

Ari Lennox - "Pressure"

Jazmine Sullivan - "Roster"

Summer Walker & Ari Lennox - "Unloyal"

Doja Cat - "Woman"

Mejor Actuación Internacional

Dave (UK)

Dinos (France)

Fally Ipupa (DRC)

Fireboy DML (Nigeria)

Little Simz (UK)

Ludmilla (Brazil)

Major League DJZ (South Africa)

Tayc (France)

Tems (Nigeria)

Mejor Película

Candyman

King Richard

Respect

Space Jam: A New Legacy

Summer of Soul

The Harder They Fall

Mejor Actor

Adrian Holmes - Bel-Air

Anthony Anderson - Black-ish

Damson Idris - Snowfall

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

Forest Whitaker - Respect / Godfather of Harlem

Jabari Banks - Bel-Air

Sterling K. Brown - This Is Us

Mejor Actriz

Aunjanue Ellis - King Richard

Coco Jones - Bel-Air

Issa Rae - Insecure

Jennifer Hudson - Respect

Mary J. Blige - Power Book II: Ghost

Queen Latifah - The Equalizer

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Regina King - The Harder They Fall

Zendaya - Euphoria / Spider-Man: No Way Home

Premio al Mejor Joven Artista

Akira Akbar

Demi Singleton

Miles Brown

Saniyya Sidney

Storm Reid

Deportista Femenina del Año

Brittney Griner

Candace Parker

Naomi Osaka

Serena Williams

Sha'Carri Richardson

Simone Biles

Deportista Masculino del Año