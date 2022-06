Leiva, emocionado, hace realidad el sueño de un seguidor que falleció

Dedicarte a la música no es solo subirte a un escenario a interpretar tus canciones. Tampoco es meterte en un estudio de grabación a unir tus letras a una melodía. Dedicarte a la música también es convertirte en la fuente de inspiración y la referencia de muchas personas, que acaban convirtiendo tus canciones en sus himnos particulares.

Este es el caso de Adrián, un niño que quiso conocer a Leiva pero que la vida decidió que el momento de su partida debía llegar antes. Su historia la hemos podido conocer gracias al propio artista, que ha querido compartirla con todos sus seguidores en el concierto de su gira Cuando Te Muerdes El Labio en el WiZink Center de Madrid.

Este 1 de junio, el madrileño se subía al escenario y recordaba cómo hacía unos días había coincidido con una familia de dos padres y un adolescente en una terraza de un bar de su barrio: Alameda de Osuna. Ellos estaban sentados en la mesa de al lado y cuando el padre vio la oportunidad, se acercó a él con respeto y cautela. Quería contarle la historia de Adrián, su hijo que falleció hace poco y que era fan aférrimo de la música de Leiva. Tanto que incluso en cuarentena hizo un vídeo imitando el de 40 en cuarentena que publicó el propio artista.

El pequeño escribió un poema y su padre siempre lo llevaba en el bolsillo por si algún día se encontraba con Leiva. Finalmente, sus caminos se han cruzado y ha podido hacer realidad su deseo. En un bonito gesto, el artista ha querido leerlo delante de las miles de personas que disfrutaban este 1 de junio de su música en directo. "Creo que al chaval le hubiese gustado saber que hoy su poema se leería delante de miles de personas, así que si me lo permitís...", dice nuestro protagonista frente al micrófono.

"Soy un navío atrapado en la soledad, al igual que el tiempo encerrado en su reloj. Pensando en alegres compañías, mi tiempo avanza cual marinero sin rumbo. El tiempo escaso a la salida del ocaso. Unas cenizas alegres inundan el camino de estrés. La vida es breve, el tiempo fugaz. Aprovechémoslo. Por ello reivindico la brevedad de la vida, el trabajo de pala y pico, el esfuerzo sin estampida", dicen los versos de este bonito poema escrito por Adrián.

Como era de esperar, el precioso gesto de Leiva con el pequeño no ha tardado en ganarse los halagos de los usuarios a los que les ha llegado el vídeo en las redes sociales. "Y esto, se llama calidad humana. Cuando alguien habla con ese amor y con ese timbre, sabes que estás delante de una buena persona. Descanse en paz", dice un seguidor. "No he visto artista más grande en mi vida", añade otro.

Leiva vuelve a demostrar que la música va más allá y que solo aquellos que la aman pueden entenderlo.