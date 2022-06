Álvaro Soler anuncia las fechas de su nueva gira, “En Tu Piel Tour”

Alvaro Soler anuncia nuevo tour y las fechas de las 7 ciudades que visitará en nuestro país. En la piel tour, así se llama la gira española que tendrá lugar entre el 11 y el 22 de octubre, después del parón de año y medio que realizó el artista.

Solo han pasado 7 años desde que el cantante comenzó su carrera musical. Tiempo en el que ha publicado tres discos, Eterno Agosto, Mar de Colores y Magia. Este último vio la luz en 2021, después de tres años sin lanzar nuevos álbumes, y vendrá acompañado del recorrido por diferentes ciudades españolas.

Fechas de la gira "En tu piel tour" de Álvaro Soler / Rlm

Gracias a todos los éxitos que ha publicado, Alvaro Soler, es reconocido por toda Europa y América Latina, al conseguir ser número uno en muchas de las listas de estos países. Esto le ha permitido pisar escenarios de todo el mundo, conseguir 150 discos de oro y platino o más de dos billones de streamings en sus plataformas.

Después de todos los espectáculos que ha dado en grandes festivales y escenarios vuelve a España para regalar una serie de conciertos exclusivos. Tendrán un formato más íntimo y cálido, consiguiendo que cada uno de estos shows sea único.

El objetivo es mostrar cada canción, encontrar el sentido de cada una de sus letras y de los momentos como nunca lo habían hecho antes. Busca la improvisación de la mano de la música, tal y como se hace en un proceso de composición.

La gran noticia nos la daba el catalán a través de su cuenta de Instagram el pasado 31 de mayo con estas palabras, “España qué ganas tenía de deciros esto ya! Nos vemos en octubre amig@s!! La gira en tu piel solo la voy a hacer por mi tierra… va a ser único! Quién se apunta?”.

Anteriores trabajos

Alvaro Soler nunca nos decepciona en sus canciones, especialmente si vemos la cantidad de colaboraciones que ha hecho, tanto nacionales como internacionales. Jennifer López, Cali y El Dandee o Tini son solo algunos de los cantantes que forman parte de su repertorio.

La última que pudimos escuchar fue junto a Topic en Solo Para Ti. Un trabajo arriesgado con el productor de música electrónica, un género que el cantante no había hecho nunca pero que demostró controlarlo muy bien, pues el video oficial ya tiene más de un millón de visualizaciones.

En una entrevista que dio en los estudios de LOS40 en la promoción de esta canción, explicó el cómo ha surgido esta unión con Topic, "yo hacía tiempo que quería colaborar con él y él ya había trabajado con mi hermano así que todo fue muy rodado. Nos metimos un día en el estudio con nuestros equipos, porque por agenda él no podía emplear más tiempo. Fue un honor y una suerte".

También aclaró que no se trataba de una reivindicación para que no le encasillen en un mismo género, "tal y como está ahora mismo la música en la que muchas canciones se pierden en los discos, me parece que la manera de sacar canciones es muy bonita para experimentar y probar canciones que quizá no peguen con tu estilo. Lo suelo llevar a mi terreno y lleva mi voz así que no tengo miedo de probar".

Las entradas ya están a la venta para este repertorio de conciertos que tantas ganas tenía todo su público. Solo nos queda esperar para ver qué nos tiene preparado Álvaro Soler y con qué nos puede sorprender.