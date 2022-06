El Alejandro Sanz más romántico: 'Amiga mía', 'Mi soledad y yo' y 'Y, ¿si fuera ella?' en su Básico LOS40

Las letras de Alejandro Sanz forman parte de varias generaciones de fans que han crecido con ellas, las han hecho suyas y, sobre todo, han compartido con los que más quieren. Porque si por algo se caracteriza el músico madrileño es por saber plasmar sobre el papel sentimientos, siendo capaz de crear algunas de las canciones más románticas de nuestra música.

Así lo ha demostrado en todos los directos que ha ofrecido a lo largo de su carrera, y así pudimos comprobarlo en uno de los más emotivos, el Básico LOS40 que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016. Hemos querido recuperar este momento en el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic, y durante todo el mes de junio, publicaremos vídeos exclusivos con las mejores actuaciones del artista.

Si hacemos una lista con las canciones más románticas de Sanz, estamos seguros de que no faltarían Amiga mía, Mi soledad y yo y Y, ¿si fuera ella?. Precisamente el músico seleccionó estos tres clásicos para compartir un medley con todos los que estaban presentes en ese espectacular concierto. Ver a los fans emocionados cantando estas canciones es una muestra más de que forman parte de ellos.

Amiga mía surgió como una canción inspirada en su amiga Irene Chamorro, tal y como cuenta su productor Miguel Ángel Arenas, el Capi, en su libro Anécdotas de él conmigo mismo: "Alejandro e Irene mantienen una amistad de profundidad inalcanzable. Y eso es la canción: Una declaración de amistad".

Alejandro comenta sobre su canción: "Amiga mía está basada en un hecho real y demuestra que es muy peligroso tener amigos compositores. Y eso que yo soy totalmente contrario a hablar de la vida de los demás, pero me lo puso tan fácil. Es una amiga que tiene su pequeña historia", recordaba.

Más íntimas son las letras de las baladas Mi soledad y yo y Y, ¿si fuera ella?, presentes en los discos 3 y Más, respectivamente. A finales de los 90, el cantautor lanzó estos temas, y cosechó un enorme éxito con frases como "Te besaré como nadie en este mundo te besó" o "Ella, me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va".

Alejandor Sanz, durante el Basico 40 Principales en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016. / Carlos Alvarez/Redferns

Un mes de vídeos de Alejandro Sanz

Entre los Básicos más emotivos en LOS40 se encuentra el que Alejandro Sanz nos regaló en el año 2006. Sin duda, un encuentro muy especial en el que el artista, además de presentar los nuevos temas de su álbum Sirope, repasó los mayores éxitos de su carrera. La cita se celebró en el Círculo Bellas Artes de Madrid y fue todo un acontecimiento.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, el cantante de Moratalaz empezó con los temas El silencio de los cuervos, A mí no me importa y Desde cuándo. Para seguir con un sentido Quisiera ser, No me compares o uno de sus grandes éxitos, el emotivo Amiga mía.

Recordamos este gran concierto dedicando el mes de junio a Alejandro Sanz, y estrenando cada día un vídeo en el que el músico interpreta uno de sus clásicos.

Además, puedes disfrutar de la playlist que hemos preparado con todos los temas que ha colocado en la lista de LOS40. Es el artista que más Nº1 ha conseguido, así que, la visita es obligada.