'Quisiera ser', la gran declaración de amor de Alejandro Sanz, en su Básico 40 de 2016

"Quisiera ser al aire que escapa de tu risa". Seguro que es imposible que leas estos versos sin entonar la melodía que los acompaña. Quisiera ser es el primer gran éxito que Alejandro Sanz nos brindó con el nuevo milenio, incluido en su disco El alma al aire, que publicó en septiembre del año 2000. Es uno de los tres sencillos del álbum que llegó a ser Nº1 de LOS40, junto a Cuando nadie me ve y El alma al aire.

La canción es una declaración de principios, también una forma diferente de expresar lo que tiene de grande un corazón que se siente prisionero de las palabras. De nuevo, Sanz transmite en una canción un sentimiento que todos hemos experimentado y que, a veces, no encontramos las palabras para expresar.

Quisiera ser es un tema que no puede faltar en ninguno de los conciertos que el madrileño celebra desde entonces, y no faltó en el Básico LOS40 que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016. Hemos querido recuperar este momento en el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic, y durante todo el mes de junio, publicaremos vídeos exclusivos con las mejores actuaciones del artista.

Seguro que te has emocionado pensando en esa persona especial después de escuchar este tema, uno de los imprescindibles del músico. Ahora, puedes volver a escucharlo como nunca con las actuaciones que ya son parte de nuestra vida celebrando el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic.

Alejandro Sanz, actuando en el Círculo de Bellas Artes en Madrid en 2016. / Pablo Cuadra/WireImage

Un mes de vídeos de Alejandro Sanz

Entre los Básicos más emotivos en LOS40 se encuentra el que Alejandro Sanz nos regaló en el año 2006. Sin duda, un encuentro muy especial en el que el artista, además de presentar los nuevos temas de su álbum Sirope, repasó los mayores éxitos de su carrera. La cita se celebró en el Círculo Bellas Artes de Madrid y fue todo un acontecimiento.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, el cantante de Moratalaz empezó con los temas El silencio de los cuervos, A mí no me importa y Desde cuándo. Para seguir con un sentido Quisiera ser, No me compares o uno de sus grandes éxitos, el emotivo Amiga mía.

Recordamos este gran concierto dedicando el mes de junio a Alejandro Sanz, y estrenando cada día un vídeo en el que el músico interpreta uno de sus clásicos.

Además, puedes disfrutar de la playlist que hemos preparado con todos los temas que ha colocado en la lista de LOS40. Es el artista que más Nº1 ha conseguido, así que, la visita es obligada.