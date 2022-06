Yulen Pereira y Anabel Pantoja viven su momento de vergüenza en ‘Supervivientes’ con su historia de amor

Anabel Pantoja y Yulen Pereira siguen viviendo su historia de amor en Supervivientes. Algunos dirán que amor de amigos, otros, darán por sentado que es amor de pareja. El caso es que hay un lazo muy fuerte que les une, llámalo equis.

En la gala de este jueves hemos conocido el nuevo capítulo después de una semana sin verse. El deportista fue elegido para ir de Playa Paraíso a Playa Fatal para efectuar su derecho al robo. Pero no pudo ver a su amiga porque estaba en ese momento en Playa Paraíso con Anuar Beno.

Cuando Anabel regresó a su playa y se enteró de que Yulen había estado por él quiso saberlo todo, le preguntó a Ana Luque cómo le había visto. “Igual que como venía, con sus pantalones amarillos y el pendiente ese que se pone ahora”, le describía la andaluza.

Por su parte, Anuar le contaba a su amigo que Anabel había dicho en Playa Paraíso que no tenía ganas de verle. “Se va a cagar en la palapa, la voy a coger y la voy a decir de todo”, reaccionaba.

“Cada día que paso aquí sin Anabel más cuenta me doy de que me hace falta. Me apetece estar con ella ahora, ya, 24 horas con ella, ella y yo. Tengo que estar con ella”. Fue entonces cuando Anuar le entregó un nuevo pendiente. “¿Cómo no se va a acordar de ti, gilipollas?”, le espetaba Anuar. Y no era el único regalo, también tenía una carta manuscrita que le había entregado para él.

Una carta de amor

“Te quiero mucho esa niña y sé que tú también porque se te están poniendo los ojos lagrimosos”, le aseguraba Anuar. Aunque Yulen se negaba a aceptarlo, acabó reconociendo que, “cada día que paso aquí sin Anabel más cuenta me doy de que me hace falta. Me apetece estar con ella ahora, ya, y hablar con ella, pero largo y tendido, te lo juro, en plan 24h, ella y yo”.

“¿Sabes lo que pasa? Que tengo que estar con ella, y ya está. Ahora todo vuelve a estar correcto”, aseguraba Yulen mientras se ponía el nuevo pendiente.

Fue Anuar el encargado de leer en voz alta la carta de Anabel: “Hiciste que mis seis semanas en Honduras fueran un sueño, una motivación. Cuando me senté a tu lado en el bus en Madrid, no, pero sí. Sabía que tú eras ese pedacito, ese pilar, ese todo. Has sido mi premio. Disculpa si en algún momento fui invasiva o protectora, como dice Kiko. Solo lo hice porque eres muy importante y no quiero que te roce ni el aire. Quédate con que hay una morena enfadona de Triana, que vive en Canarias y trabaja en Madrid que has revolucionado el alma. Y, sobre todo, has hecho que vuelva a sonreir y ver lo que valgo. Te quiero mi príncipe. Un número de teléfono y firmado, la ridícula”.

“Anabel es única. No me he encontrado una mujer así en mi vida”, era lo único que acertaba a decir Yulen tras escuchar las palabras de Anabel puestas en papel.

Momento de vergüenza

Todo esto se ha reproducido en la palapa y no hay que tener mucha imaginación para presuponer la vergüenza que les habrá oído que todos escucharan ese momento. Anabel ha asegurado que iba a reñir a Anuar por leer la carta en público.

La concursante le devolvía el cumplido a su amigo y aseguraba que se había encontrado gente importante en su vida, “pero como él, no”. Y ya el resto suspiraban por presenciar un momento tan romántico.

Anabel destacó lo importante que es para ella que alguien como Yulen se fije en ella porque le da confianza en sí misma.

Veremos cómo continúa esta historia que, por mucho que le pese a la madre del esgrimista, todo apunta a que es de amor.