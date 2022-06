La canción de Kate Bush que ‘Stranger Things’ ha convertido en éxito 40 años después

El poder de la televisión para dar a conocer y volver a recuperar canciones de otra época es imparable. Pocos podrían imaginar que un hit ochentero de 1985, prácticamente un one hit wonder de la artista británica Kate Bush, iba a ascender a las listas de las más escuchadas más de 37 años después de su lanzamiento inicial, como un auténtico himno de power-pop que está ganando reconocimiento décadas después.

Todo ello se debe a que la canción se escucha en un momento clave de la cuarta temporada de Stranger Things, una de las series insignia de Netflix. Desde que se estrenó el 27 de mayo, no ha dejado de crecer en popularidad en plataformas digitales. Según datos de Spotify, apenas tres días después del estreno, hubo un aumento de más del 8700% en los streams globales del tema. También han registrado un aumento de más del 1600% en las reproducciones globales del catálogo de Kate Bush en la plataforma. Sorprendentemente, Running Up That Hill (Deal With God) se ha disparado hasta el primer puesto en las listas de iTunes y entre los cinco primeros en el 'Top 200' de Spotify.

Esta nueva vida del tema que triunfó en los 80 se debe a una escena en la que Max Mayfield, uno de los miembros clave de la pandilla de chavales de Stranger Things, la escucha a través de su Walkman. La canción juega un papel clave en la narrativa de la serie, actuando como un catalizador emocional dentro de la trama del personaje.

Running Up That Hill (Deal With God) fue escrita por la misma Kate Bush. En un primer momento, iba a llamarse solamente Trato con Dios, pero la discográfica EMI obligó a la arista a renombrarla para tener más posibilidades en el mercado de la música y en la radio. Según contó Bush en entrevista de la época "se trata de una relación entre un hombre y una mujer. Se aman mucho, y el poder de la relación es algo que se interpone en el camino. Crea inseguridades".

Max’s Favourite Song (Full Scene) | Kate Bush - Running Up That Hill | Stranger Things | Netflix

Suele ser recordado por su singular videoclip. En él, Bush baila una coreografía con un bailarían, vestidos con hakamas japoneses. Su idea principal era huir de los bailes festivos y desenfrenados que se veían en ese momento en los vídeos musicales. Sentimos lo interesante que sería hacer un baile muy simple. Una rutina entre dos personas, casi clásica, y muy simplemente filmada. Así que eso es lo que intentamos, hacer una pieza de baile seria", explicó la misma artista en una entrevista en el programa Good Rockin 'Tonight.

La segunda vida de la televisión

No es la primera vez que Strager Things trae a la actualidad un éxito de otra época. El hecho de qe la serie esté ambientada en la década de los 80 hace que la música utilizada para su banda sonora se componga de temazos que no pasan de moda. Limahl también recibió la bendición de la serie de Netflix en 2019. Su canción Neverending Story apareció en el final de la tercera temporada, y escaló a lo más alto de las listas de ventas. Según Nielsen Music, las transmisiones crecieron un 2063%, de 88 000 a 1,91 millones en la semana en que se emitió la temporada en la plataforma.

Kate Bush no es la única artista a la que muchos jóvenes han puesto en el mapa gracias a la televisión. Nick Cave fue descubierto por nuevas generaciones gracias a la serie Peaky Blinders. El músico ya era una institución, pero ganó en popularidad, y, sobre todo, se abrió a un nuevo tipo de púbico que descubrió su música. Red Right Hand, el tema principal de la serie, se convirtió en un fenómeno mundial. El mismo Cave reveló: "Muchas personas se me acercan y me dicen 'soy un gran fan' y han descubierto mi música a través de Peaky Blinders".

Nick Cave And The Bad Seeds - Red Right Hand (Peaky Blinders OST)

Las series de televisión están ayudando a difuminar las barreras culturales y a reducir la brecha generacional. Si Stranger Things se hubiera emitido años después del lanzamiento de Running Up That Hill, probablemente no habría ganado el mismo nivel de popularidad que tiene hoy. Kate Bush abrazada por una nueva generación es algo que no vimos venir, pero nos reconcilia con el mundo en el que vivimos.