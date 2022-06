La vuelta a la infancia de Victoria Federica

Victoria Federica, la hija de Jaime de Marichalar y la infanta Elena, ha confesado que a sus 21 años se siente como una niña. La joven está pasando unos días con sus amigas en el parque de atracciones Disney World. En tierras estadounidense la nieta favorita del rey emérito se lo está pasando en grande y quizás le esté sirviendo para volver con energías renovadas tras la ruptura con Jorge Bárcenas.

Hemos podido ver la joven disfrutando junto a su amiga Rocío Laffón con un look muy informal y cómodo: vaqueros anchos y bajos, camiseta corta blanca y coleta. No es mala manera de iniciar el verano el que ha tenido Victoria. Seguro que en los próximos meses no para de acudir a cenas, fiestas y hacer viajes allá donde quiera. Es muy probable que se le vea acompañada como en esta ocasión de su mejor amiga Rocío.

No sabemos cuántos días estará Victoria Federica por Orlando junto a Tomás Páramo, María García de Jaime y el hijo de ambos Tomi. El parque de atracciones celebra en estos días su 50 aniversario por lo que hay rumores de que la presencia de este grupo no es casual, sino fruto de una colaboración como influencer.

El grupo de amigos está entusiasmado con este viaje tan soñado y no dudan en compartir su ilusión en sus redes sociales. Así en varios momentos hemos podido ver como el grupo se lo pasa fenomenal y como Victoria juega con el niño pequeño incluso no duda en subirse a su sillita de paseo.

Una vuelta a la infancia para todos. Hace unos días pudimos ver como Victoria se subía en un patinete incumpliendo todas las normas de seguridad posibles. Según ha desvelado el programa de Telecinco Sálvame, la influencer habría cometido hasta 7 infracciones. Y el monto de la multa a pagar en caso de haber sido pillada ascendería a 800 euros.