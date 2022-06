Shakira, Chris Evans y Henry Cavill empiezan a seguirse en Instagram y las redes estallan

El culebrón de la crisis de pareja entre Shakira y Piqué ha llegado justo a tiempo una vez que ha finalizado el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. O al menos eso es justo lo que han pensado miles de internautas que desde hace un par de días están colapsando las redes sociales con miles de comentarios y memes tras la presunta infidelidad desvelada por El Periódico. El último episodio ha desatado aún más la hilaridad de los usuarios de las redes sociales ya que Shakira, Chris Evans y Henry Cavill han comenzado a seguirse en Instagram.

Un acto tan sencillo como un follow en la popular red social de imágenes está generando miles de comentarios, de teorías en torno al futuro sentimental de los actores y de la cantante. Porque de trasfondo no está solo la posible crisis entre el futbolista del FC Barcelona y la cantante de Barranquilla. Hay mucho más...

¿Cómo olvidar el vídeo en el que Henry Cavill gira la cabeza una y otra vez para ver el paso por la alfombra roja de Shakira mientras está atendiendo a un medio de comunicación? Después de ver las imágenes, son miles lxs internautas que le están dando sus consejos sentimentales a Shakira: una mancha de mora con otra mora se quita.

Este es solo un video en donde henry cavill interrumpe su entrevista al ver lo impresionante que es Shakira. No hay mas pic.twitter.com/Hx4nMmugby — Dr Katime. (@Eduardokatime) May 28, 2022

No se puede precisar exactamente cuando se ha producido ese seguimiento por parte de los actores y de la cantante, pero lo que las últimas publicaciónes del diario catalán deja claro es que la situación no es de ahora sino que lleva produciéndose desde hace semanas teniendo en cuenta que hace meses que se estrenó Te felicito, la canción en la que supuestamente Shakira le enviaría un mensaje muy directo a Piqué.

De momento ninguno de los dos protagonistas de la historia ha confirmado o desmentido ninguna de estas publicaciones. Su relación personal siempre ha estado muy presente en sus redes sociales y en sus apariciones públicas pero en los últimos tiempos no se les ha visto juntos. Y ante unas informaciones tan graves es extraño que no se hayan manifestado en contra.

Mientras eso sucede (o no sucede) los usuarios de las redes sociales ya están imaginando un mundo en el que Superman se rinde a las caderas de la colombiana más universal desde hace décadas. "Piqué y shakira ya es historia, ahora ella tiene para elegir entre Chris Evans y Hernry Cavill... O ambos ya que los dos se llevan muy bien. Shakira tiene a sus pies al capitán américa y a Superman!!!" escribía un usuario en Twitter.

En mi mente, Shakira y Henry Cavill ya son felices para siempre pic.twitter.com/HhbZVkpPdq — Vania Ristos (@VaniaRistos) June 1, 2022

No es el único en ese sentido. Algunos más descriptivos, otros más salvajes y muchos más con una guasa que no se puede aguantar. Aunque siempre surgen historias tristes: "Ni 24 horas de la noticia de Shakira y Piqué y ya Henry Cavill y Chris Evans siguieron a Shakira en IG 🥵 se imaginan tener ese poder… uno termina con el novio y los únicos que le escriben a uno son los amigos del ex".