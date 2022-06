107 festivales de música a los que podrás asistir en España este verano

Técnicamente todavía quedan unos días para que empiece el verano, pero la realidad es que el calor hace ya unas semanas que ha llegado a nuestro país y esto está haciendo que nuestros cuerpos empiecen a pedir vacaciones. ¿Quién no está pensando ya en tomarse un par de semanitas libres y disfrutar de la playa o la montaña y por supuesto, de la música?

Este 2022, como ya es costumbre en nuestro país, el verano llega cargado de festivales de música que desde junio hasta septiembre copan cada uno de los rincones de nuestro país para ofrecernos diferentes ambientes en los que la música y el baile son los grades protagonistas.

Tenemos pop como el del festival Sonidos Líquidos en Lanzarote, metal como el del Rock Imperium que se celebra en Cartagena, música urbana como la del Boombastic que se celebra en varias ciudades, música 100% latina como la del Latino Fest de Sevilla y muchos estilos más que han encontrado su hueco en los más de 100 festivales que este año se celebrarán en España durante el verano.

Si quieres disfrutar de uno —o más de uno, si eres de esos que no quieren perderse nada— pero todavía no has decidido cual, te recomendamos que leas atentamente este listado con más de un centenar opciones ordenadas cronológicamente según la fecha de celebración que, aunque no son las únicas que existen en el panorama nacional, representan en gran medida a la oferta musical de festivales que habrá en España en los próximos tres meses.

Del 2 al 12 de junio con Tame Impala, The National, Beck, Soto Asa, Bad Gyal, Cigarettes After Sex, Amaia, Caribou, Manel, Paloma Mami, Tokischa y muchos más.

2. Animal Sound Murcia

9, 10 y 11 de junio con Borgore, Carnage, Dj Nano, SFDK, Quevedo, Xenia, Fernando Costa, David Penn, Chelina Manuhutu y muchos más.

3. Z! Live Rock Fest - Zamora

9, 10 y 11 de junio con Atomic Megalordon, Antecessor, Grae Digger, Destruction y Rafa Basa DJ.

4. Palencia Sonora

10 y 11 de junio con Carolina Durante, Alizzz, Depedro, Califato ¾, Rufus t. Firefly, Los Punsetes, Delaporte y muchos más.

5. Sonidos Líquidos - Lanzarote

10 y 11 de junio con La habitación roja, Dorian, Fuel Fandango, Maika Makovski, Los Iguales y muchos más.

6. Boombastic Madrid

10 y 11 de junio con Bizarrap, Nicki Nicole, Ayax y Prok, María Becerra, Hijos de la Ruina, Duki, Ptazeta, Marc Seguí y Bejo, entre otros.

7. Fan Fan Fest Madrid

11 de junio con Black Eyed Peas, Don Diablo, La Pegatina, La la love you, Varry Brava, Andrés Suárez, Amatria y muchos más.

8. MareaRock Crevillent

11 de junio con Boikot, Desakato, Nativa, RadioCrimen, Brutus Daughters y más.

9. Capital Fest - Talavera de la reina

11 de junio con Izal, Lori Meyers, Miss Cafeina, Carlos Sadness, Sidonie, La Casa Azul, Elyella, Karavana, Veintiuno y muchos más.

El 11 de junio en Barcelona con Steve Aoki, Bizarrap, Rauw Alejandro, Ana Mena, María Becerra y Juan Magán.

16, 17 y 18 de junio Con Ms Nina, Princess Nokia, Jayda G, Charlotte de Witte, Batu, Samantha Hudson, Nathy Peluso y muchos más.

12. Azkena Rock Festival – Vitoria-Gasteiz

16, 17 y 18 de junio con The Offspring, Fu Manchu, The toy dolis, Morgan, Hiss Golem Messenger, Morgan Wade, The afgan whigs, Social distortion y muchos más.

13. O son do Camiño - Santiago de Compostela

16, 17 y 18 de junio con The Chemical Brothers, C. Tangana, Foals, Jhay Cortez, Sebastián Yatra, Kase. O, Liam Gallagher, Anuel AA, Justice, Anne.Marie, Jason Derulo, Rigoberta Bandini y muchos más.

14. Vinotoro – Toro, Zamora

17 y 18 de junio con Soziedad Alkoholika, Lendakaris Muertos, Desakato, Los chikos del maíz, Tropa do carallo, Sons of Aguirre y muchos más.

15. A Summer Story en Madrid

17 y 18 de junio con The Martinez Brothers, Rels B, Amelie Lens, Adrea Oliva, Tiësto, Wade, Dj Nano y muchos más.

16. El Bosque Sonoro – Madrid

17, 18 y 19 de junio con Los Planetas, Zahara, Sen Senra, Xoel López, Kiko Veneno, El Columpio Asesino, Natalia Lacunza, Triángulo de amor bizarro y muchos más.

17. Off Week Festival Barcelona

17, 18 y 19 de junio con Tale of us, Fideles, Kobosil, Solomun, Marco Carola, Ricardo Villalobos y muchos más.

18. Puro Latino Fest - Badajoz

23 de junio con Anuel AA, RVFV, Omar Montes y José Delasheras.

19. Love the 90's Festival Madrid

18 de junio con Robin S, Ann Lee, Celtas Cortos, Marta Sánchez, Modestia Aparte, OBK, Los Manolos, Los del Río y muchos más.

20. Conexión Valladolid Festival

24 y 25 de junio con Kase. O, Macaco, Viva Suecia, Lola Índigo, Novedades Carminha, Stay Homas, Alice Wonder y Arde Bogotá.

21. BBK Bilbao Music Legends Festival 2022

24 y 25 de junio con Status Quo, Hawkwind y Paul Carrack.

22. Festival Paraíso Madrid

24 y 25 de junio con Flaca, Hunee, Ivan Smagghe, Javi Redondo, Rosowsky, Yahaira y muchos más.

23. Rock Imperium - Cartagena

24 y 25 de junio con Scorpions, Whitesnake, Europe, Black Label Society, Avatar, Lacuna Coil, Bush, Pain of Salvation y muchos más.

24. Mallorca Live Festival

24, 25 y 26 de junio con Muse, Franz Ferdinand, Justice, C. Tangana, Metronomy, Izal, Jeff Mills, The Blessed Madonna, Kase. O, Trueno, Alizzz y muchos más.

25. Resurrection Fest - Viveiro

Del 29 de junio al 3 de julio con Me and that man, Sepultura, Raised Fist y muchos más.

26. Vida Festival en Vilanova i la Geltrú

30 de junio y 1 y 2 de julio con The avalanches, Parcels, Balthazar, Belle & Sebastian, Rhye, Cat Power, Guitarricadelafuente, Alt J, Black Pumas, Alizzz y muchos más.

27. Barcelona Rock Fest

30 de junio y 1 y 2 de julio con Alice Cooper, Manowar, Megadeth y muchos más.

28. Holika Festival - Calahorra

Del 30 de junio al 2 de julio con Eladio Carrion, Morad, Juan Magan, Nicki Nicole, Trueno, Cali y el Dandee, Luna Ki, Ms Nina, Rojuu y muchos más.

29. Festival Río Babel - Madrid

Del 30 de junio al 2 de julio con C. Tangana, Residente, Dani Martín, Molotov, Macaco, Zahara, Rayden, Carolina Durante, Tanxugueiras, Zoo, Ginebras y muchos más.

30. Polifonik Sound - Barbastro

1 y 2 de julio en Barbastro con Viva Suecia, Delaporte, Grises, Zahara, Guitarricadelafuente, La la love you, Los Flamingos y muchos más.

31. Brisa Festival - Málaga

1, 2 y 3 de julio con Amaia, Danza Invisible, Annie B Sweet, Mikel Erentxun, Juan Perro, Miss Cafeina, Seguridad Social y Dry Martina, entre otros.

32. Metrópoli Gijón

Del 1 al 10 de julio con Bizarrap, Calamaro, Loquillo, Taburete, Marlon, Ptazeta, Quevedo y muchos más.

33. Puro Latino Fest - Sevilla

1 y 2 de julio con Jhay Cortez, Morad, Myke Towers, Ptazeta, Bizarrap, Beny Jr y muchos más.

34. Vesu Festival - Oviedo

1, 2 y 3 de julio con Los Planetas, The Shivas, Yawners, Carolina Durante, Cupido y más.

35. Barcelona Beach Festival

El 2 de julio con Marshmello, Vini Vinci, Morten y muchos más.

36. Bilbao Bizcaia Rock Day

El 3 de julio con Metallica, Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes.

37. Festival Cruïlla - Barcelona

6, 7, 8 y 9 de julio con Juan Luis Guerra, Rozalén, Jack White, Duran Duran, Rigoberta Bandini, Zahara, Residente, Trueno y Stay Homas, entre otros.

38. Weekend Beach Festival - Torre del Mar

6, 7, 8 y 9 de julio con The Hives, Third World, Rozalén, Residente, La Pegatina, Nicky Jam, Izal, Juanito Makande, La Fuga, Locoplaya, Ciudad Jara y muchos más.

39. Mad Cool Festival - Madrid

6, 7, 8, 9 y 10 de julio con Metallica, The Killers, Imagine Dragons, Muse, Kings of Leon, Florence + The Machine, Nathy Peluso, Jack White, Faith no More y muchos más.

7, 8 y 9 de julio con Placebo, Moderat, Nacho Vegas, The Killers, J Balvin, Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Lori Meyers, Zahara y Confeti de odio, entre otros.

41. Bigsound Festival - Valencia

7, 8 y 9 de julio con C. Tangana, Nicky Jam, Nathy Peluso, Bizarrap, Lola Índigo y muchos más.

42. Festival Alterna - El Bonillo

8 y 9 de junio con SFDK, Desakato, Los chikos del maiz, Bokot, Tropa do Carallo, Nativa, Dubioza Kolektiv y muchos más.

43. Emdiv Day - Elda

9 de julio con Sexy Zebras, Anibal Gomez Dj Set, NADALO15, Yarea y Mute.

44. Dreambeach - Almería

Del 13 al 17 de julio con Alesso, Anna Tur, Dub Tiger, Yves V, B Jones, Brian Cross, Rebelion y muchos más.

14, 15, 16 y 17 de julio con Izal, Lori Meyers, Two Door Cinema Club, Justice, Tyga, Nathy Peluso, Miss Cafeina, The Kooks y Steve Aoki, entre otros.

46. RiverLand Fest - Cangas de Onís

14, 15, 16 y 17 de julio con Pole, Rels B, Lunay, Duki, Pol Granch, Lola Índigo, Yung Beef, Soto Asa y muchos más.

47. Madrid Puro Reggaeton

15 y 16 de julio con Morad, Omar Montes, Bad Gyal, Gente e Zona, Juan Magan, maikel Delacalle, Natti Natasha, Daddy Yankee y muchos más.

48. Festival Sónica - Castro-Urdiales

15 y 16 de julio con C. Tangana, Viva Suecia, Carolina Durante, Pole, Luna Ki, Chico Blanco y La La Love You, entre otros.

49. La Mar de Músicas - Cartagena

Del 15 al 23 de julio con Sandro Reyes, Vicente García, Rita, Guitarricadelafuente, Rita Payés, Yann Tiersen y muchos más.

50. Puro Latino Fest - Torremolinos

15 y 16 de julio con Nio García, Ñego Flow, Trueno, Lérica, Daddy Yankee, Gente de Zona, Ms Nina, Lunay y Omar Montes entre otros.

51. Metal Paradise Fest - Fuengirola

15 y 16 de julio con Sabaton, Helloween, Lujuria, Ankor, Dark Moon y muchos más.

52. Morriña Fest - A Coruña

El 15 y el 16 de julio con Ozuna, Belén Aguilera, Lola Índigo, Lost Frequencies, Duki, Crystal Fighters, Maluma, Vega y muchos más.

53. Share Festival Barcelona

15, 16 y 17 de julio con Oques Grasses, Miki Núñez, Natalia Lacunza, Alba Reche, Kaydy Cain y muchos más.

54. Ribera Sound - Tudela

15, 16 y 17 de julio con Amaia, Marlena, Miss Raisa, Natalia Lacunza, Ana Tijoux, Rozalén, Chica Sobresalto y Sofía Gabanna, entre otros.

55. Planeta Sound Festival - Ponferrada

15, 16 y 17 de julio con LA M.O.D.A, Sidonie, Carlos Sadness, Lori Meyers, Dorian, Alizzz, Ladilla Rusa y Los Flamingos, entre otros.

56. Atlantic Fest - Vilagarcia de Arousa

15, 16 y 17 de julio con Fangoria, Izal, Rojuu, Izal, Andrés Calamaro, Los Planetas, La casa azul, Rocío Saiz y muchos más.

57. Pirineos Sur - Sallent de Gállego

Del 15 de julio al 6 de agosto con Rozalén, Residente, Macaco, Estopa, Ara Malikian, Nathy Peluso y Robe, entre otros.

58. Cabo de Plata Festival - Barbate

20, 21, 22 y 23 de julio con Duki, Ayax y Prok, Macaco, Beret, Mala Rodríguez, SFDK, Desakato, Fernandocosta, Hamlet, Rayden y muchos artistas más.

59. No sin música Festival - Cádiz

21, 22 y 23 de julio con Mando Diao, Lori Meyers, Juanito Makandé, Viva Suecia y León Benavente, entre otros.

60. Boombastic Asturias - Llanera

21, 22 y 23 de juliocon Beret, Trueno, Emilia, Don Patricio, Nathy Peluso, C. Tangana, Delaossa, Dj Nano, Ana Mena y muchos más.

61. Músicos en la naturaleza - Hoyos del Espino

El 23 de julio con C. Tangana, Iván Ferreiro y Leiva.

62. Magdalena en vivo - Santander

Del 24 al 30 de julio con Maluma, Simple Minds, MClan, Dani Martín, Marlon, Rulo y la Contrabanda y Andrés Suárez.

63. Lazareto Music & Gastro Festival - Menorca

Del 26 de julio al 6 de agosto con Ana Torroja, Los Secretos, Nacha Pop y muchos más.

64. Fan Futura Fest - San Javier (Murcia)

Del 26 al 31 de julio con Steve Aoki, Bizarrap, Soto Asa, Cruz Cafuné, Califato 3/4, Cocco Lexa, Chico Blanco, Maikel Delacalle y muchos más.

65. Iboga Summer Festival - Tavernes de la Valldigna

27, 28, 29 y 30 de julio con Dub Inc, Talco, Goran Bregovic Auxili, Sara Hebe, Hijas de la Cumbia, Vandal, Jazz Orchestra, Tesa y más.

66. Festival ContemPOPranea - Olivenza

28, 29 y 30 de julio con Ladilla Rusa, Cariño, Carolina Durante, La M.O.D.A., La casa azul y Lori Meyers, entre otros.

67. Tsunami Xixón

28, 29 y 30 de julio con SKA-P, Soziedad Alkoholika, Desakato, Tropa do Carallo, Escuela de odio y muchos más.

68. Low Festival - Benidorm

29, 30 y 31 de julio con Metronomy, Nathy Peluso, Dorian, Sidonie, Editors, Amaia, Izal, Carlos Sadness y Fangoria, entre otros.

69. Ezcafest - Ezcaray

29, 30 y 31 de julio con Valira, Bulego, Gatibu, Izaro y Tremenda Jauría, entre otros.

70. Festival Ribera Sacra

29, 30 y 31 de julio con Manel, Maika Makovski, Amorate, Lola Marsh, Fábrica de Espejos, Sylvie Kreusch y muchos más.

71. Monegros Desert Festival - Fraga

El 30 de julio con Paul Kalkbrenner, Vitalic, SFDK y muchos más.

72. Leyendas del Rock - Villena

Del 3 al 6 de agosto en Villena con Mago de Oz, Kreator, Sweet, Exodus, Lord of the lost y muchos más.

73. Puro Latino Fest - El Puerto de Santa María

4, 5 y 6 de agosto con Bad Gyal, Blessd, Natti Natasha, Chimbala y más.

74. SonRías Baixas - Breu

Entre el 4 y el 6 de agosto con Sara Hebe, Bala, Eskorzo, Rels B, Ciudad Jara, Sofía Gabana, Kase. O, Rayden, y Tanxuguerias, entre otros.

75. Santander Music

4, 5 y 6 de agosto con Alizzz, Delaporte, Deva, El Columpio Asesino, Flaca, Grande Amore, Guitarricadelafuente, Kidd Keo, León Benavente y Xoel López, entre muchos otros.

76. The Juergas Rock Festival - Adra

4, 5 y 6 de agosto con La Pegatina, Zoo, Dubioza Kolektiv, Boikot, Mafalda, Segis, Nativa, Los de Marras y muchos más.

77. Prestoso Fest - Cangas del Narcea

Entre el 4 y el 7 de agosto con Los Punsetes, First Breath After Coma, The Haunted Youth, Rusowsky y más.

78. Arenal Sound - Burriana

Entre el 4 y el 7 de agosto con Myke Towers, Ñengo Flow, Mariah Angelio, Duki, Bizarrap, C. Tangana, Eladio Carrión, Afrojack y muchos más.

79. Sonorama Ribera 2022 - Aranda de Duero

El 25 aniversario del Sonorama Ribera se celebrará entre el 10 y el 14 de agosto y contará con C. Tangana, Izal, Amaia, Celtas Cortos, Coque Malla, Dani Fernández, Dorian, Rozalén, Sexy Zebras y Triángulo de amor bizarro, entre otros.

80. Medusa Festival - Cullera

Entre el 10 y el 15 de agosto en Cullera con Afrojack, David Guetta, Steve Aoki, Amelie Lens, Duki, Omar Montes, Juan Magan y Cali y el Dandee, entre otros.

81. Rabolagartija Festival - Villena

11, 12 y 13 de agosto en Villena con Ska-P, Rozalén, La Pegatina, Zoo, Green Valey, Los chikos del maiz, Rayen, Desakato y muchos más.

82. Dreambeach - El Puerto de Santa María

13 de agosto con Underworld, Fisher, Wade, Anna Tur, Amelie Lens, Tale of us y muchos más.

83. Chanquete World Music - Nerja

El 13 de agosto en Nerja (Málaga) con Morad, Fuel Fandango, El Canijo de Jerez, Beny Jr y más.

84. Rototom Sunsplash - Benicassim

Del 16 al 22 de agosto con Sean Paul, Burning Spear, Damian 'Jr. Gong' Marley, Davido, Natiruts, The Skatalites, Max Romeo y muchos más.

85. Boombastic Benidorm

18, 19 y 20 de agosto con C. Tangana, Hijos de la Ruina, Duki, Bizarrap, Rels B, Lola Índigo, Belén Aguilera, Jaime Lorente, Guitarricadelafuente y Flaca, entre otros.

86. Aquasella Fest - Arriondas

Del 18 al 21 de agosto con Adam Beyer, Disaia, Karretero, Jeff MIlls, Black Lotus, Aída Blanco, Helena Hauff y The Blessed Madonna, entre otros.

87. Cooltural Fest - Almería

Del 18 al 21 de agosto con Izal, Nathy Peluso, Rozalén, Rigoberta Bandini, Arde Bogotá, La la love you, Pol 3.14, Karavana y muchos más.

88. Phe Festival Tenerife

El 19 y el 20 de agosto con Los Planetas, Digitalism, Viva Suecia, Xoél López, Instituto Mexicano del Sonido, The Parrots y más.

89. Brota Música - Rota

El 19 y el 20 de agosto con Rozalén, El canijo de Jerez, Fuel Fandango, Mario Díaz, El Freskito y muchos más.

90. Festival Mediterránea - Tavernes de la Valldigna

El 20 y el 21 de agosto con Rozalén, Fangoria, Rayden, Dani Fernández y más.

91. Canela Party - Málaga

Del 24 al 27 de agosto con Carolina Durante, Perro, Califato 3/4, Dan Deacon, Baiuca, Mujeres, Bejo, Los Estanques, Omni, Sandré, La Élite y Airbag, entre otros.

92. Festival Gigante - Alcalá de Henares

25, 26 y 27 de agosto con Lori Meyers, Dorian, Rigoberta Bandini, La cabra mecánica, Miss Cafeina, Natalia Lacunza, Alice Wonder, Shego y Fresquito y Mango, entre otros.

93. Muwi Fest - Logroño

Del 25 al 28 de agosto con Rigoberta Bandini, León Benavente, La la love you, Niña Polaca, Lagartija Nick, Maren, Mueveloreina y muchos más.

94. Bioritme Festival - Torelló, Osona

Del 25 al 28 de agosto con Las ninyas del coro, Jazzwoman, Koers, Bazzookas, Queralt Lahoz, Boikot, Xavi Sarrià, Tanxuguerias y La sra Tomasa, entre otros.

95. Cala Mijas Fest - Mijas

1, 2 y 3 de septiembre en con Liam Gallagher, Artic Monkeys, The Chemical Brothers, Kraftwerk y muchos más.

96. Osa de Mar - Burela

El 2 y el 3 de septiembre en Burela, Lugo, con Arde Bogotá, Anabel Lee, La la love you, Karavana y más.

97. Vive Latino - Zaragoza

El 2 y el 3 de septiembre en Zaragoza con Amaral, Bebe, Coque Malla, Molotov, Vetusta Morla, Leiva, Cecilio G, Sidonie y Kase. O, entre muchos otros.

98. Andalucía Big - Málaga

Del 8 al 10 de septiembre en Málaga con Rage against the machine, Jamiroquai, Muse, Years & Years, Wolf Alice y muchos más.

99. Caudal Fest - Lugo

16 y 17 de septiembre con Cariño, Ciudad Jara, Morad, Robe, Estopa, Ilegales, Delaossa y muchos más.

100. Donostia Festibala - San Sebastián

16 y 17 de septiembre con Lola Índigo, Nil Moliner, Arnau Griso, Melendi, Stay Homas y Sofía Ellar, entre otros.

101. Granada Sound

16 y 17 de septiembre con Rigoberta Bandini, Lori Meyers, Dorian, Miss Cafeina, Zahara y muchos más.

102. Visor Fest - Murcia

16 y 17 de septiembre con The Waterboys, Mudhoney, Lagartija Nick, James y muchos más.

103. Festival Brillante - Madrid

16, 17 y 18 de septiembre con Amaia, Los Punsetes, La casa azul, Julieta Venegas, Israel Fernández, Femi, Lili Ella, Viva Belgrado y Erik Urano, entre otros.

104. Dcode Fest - Madrid

El 17 de septiembre en Madrid con Crystal Fighters, The Kooks, Deluxe, Years and Years, The Hives y Carlos Sadness, entre otros.

105. Cranc Festival - Mahón

Del 22 al 24 de septiembre en Mahón con Temples, Kevin Kaarl, El columpio asesino, Belako, Rocío Saiz y más.

106. Starlite Marbella

Durante todo el verano, desde junio a septiembre, Marbella acoge el Starlite con diferentes conciertos en los que este año presentará a C. Tangana, Jason Derulo, Sebastián Yatra, José Mercé, Pablo Alborán, Vanesa Martín y muchos más.

107. Mar de Sons

Este año, el festival de Benicasim tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio y contará con las actuaciones de artistas de la talla de Sebastián Yatra, Ana, Mena, Taburete, Dj Nano, Melendi, Cepeda o Maldita Nerea, entre otros muchos.