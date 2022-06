Sangiovanni y Aitana vuelan alto con ‘Mariposas’ y se postulan para la canción del verano

El 3 de junio se ha convertido en una fecha muy cotizada para los artistas. Muchos de los grandes lanzamientos que prometen circular durante todo el verano han salido hoy y varias de esas novedades las traen algunos de las artistas más populares de la industria 'made in Spain'. Una de ellas es Aitana, que aunque no se la esperaba esta vez, aquí que viene con una colaboración que se postula desde ya como firme candidata a hit del verano.

Su partner in crime no es otro que Sangiovanni. Quizás no lo conozcas todavía, pero este joven es una de las grandes promesas de la escena italiana y para su debut en España se ha aliado con nuestra princesa del pop para el remix de farfalle, canción que defendió en el Festival de San Remo y que ha cosechado todo el éxito en su país.

Para esta colaboración, Sangiovanni y Aitana han hecho una versión en castellano y el resultado es una auténtica maravilla. Ese pop con tintes electrónicos le sienta de maravilla a la cantante de En el coche y, a pesar de ser un tema del italiano, ella tiene muchísimo protagonismo durante toda la pista. Juntos hacen un grandísimo tándem y no hay que ser un lince para ver que Mariposas fácilmente podría convertirse en un hit del estilo de Mon Amour Remix.

Y como son absolutamente conscientes de su potencial, Aitana y Sangiovanni han acompañado el lanzamiento de Mariposas con un videoclip con bien de color, buen rollo y un estilo naif que a ambos les sienta maravillosamente bien. Es el pack perfecto y muy mal se les tiene que dar para que no cumpla con los pronósticos y se convierta en uno de los hits más importantes de este 2022.