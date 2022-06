‘Capitán Tapón’, la canción que Alejandro Sanz dedicó a su hijo, en su Básico LOS40

El décimo disco de Alejandro Sanz, Sirope, llegó cargado de grandes temas que ya forman parte de nuestra música. En LOS40 Music Awards ganó dos premios, el de mejor álbum y el de mejor gira por su presentación posterior. Después de Un zombie a la intemperie y A que no me dejas, los dos primeros sencillos del álbum, el músico madrileño eligió Capitán Tapón como tercera canción para presentar el disco.

El tema tiene una importancia especial, porque va dedicado al pequeño Dylan, hijo del cantante, que" se ha implicado mucho" durante el proceso de grabación y composición y en la que también participa, según comentó el propio artista. "Pasaba todas las noches por el estudio a despedirse antes de acostarse y ya de paso a desafinar las guitarras", bromeaba. "Es una canción que cuando tenga 14 años la odiará y cuando tenga 30 le encantará, por eso le he hecho participar en la canción para que cuando tenga 14 no me pueda decir nada".

Capitán tapón es un tema que no puede faltar en ninguno de los conciertos que el madrileño celebra desde entonces, y no faltó en el Básico LOS40 que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016. Hemos querido recuperar este momento en el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic, y durante todo el mes de junio, publicaremos vídeos exclusivos con las mejores actuaciones del artista.

Un precioso mensaje que habla de la relación entre padre e hijo y que vino acompañado de un videoclip que desarrollaba una metáfora representada por dos niños. Solo al final del clip se descubre que uno de los chicos es el padre, es decir, Alejandro Sanz. De esta manera, muestra como los hijos nos hacen volver a la infancia cuando interactuamos con ellos. No es la primera canción que Sanz dedicó a uno de sus hijos, ya escribió la canción Mi niña a su hija mayor Manuela.

Alejandro Sanz, en la gala de los premios Grammy Latinos en 2015. / John Parra/WireImage

Un mes de vídeos de Alejandro Sanz

Entre los Básicos más emotivos en LOS40 se encuentra el que Alejandro Sanz nos regaló en el año 2006. Sin duda, un encuentro muy especial en el que el artista, además de presentar los nuevos temas de su álbum Sirope, repasó los mayores éxitos de su carrera. La cita se celebró en el Círculo Bellas Artes de Madrid y fue todo un acontecimiento.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, el cantante de Moratalaz empezó con los temas El silencio de los cuervos, A mí no me importa y Desde cuándo. Para seguir con un sentido Quisiera ser, No me compares o uno de sus grandes éxitos, el emotivo Amiga mía.

Recordamos este gran concierto dedicando el mes de junio a Alejandro Sanz, y estrenando cada día un vídeo en el que el músico interpreta uno de sus clásicos.

Además, puedes disfrutar de la playlist que hemos preparado con todos los temas que ha colocado en la lista de LOS40. Es el artista que más Nº1 ha conseguido, así que, la visita es obligada.