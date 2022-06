Harry Styles, imbatible: repite en el Nº1 de LOS40 con ‘As it was’

Nadie ha podido con él. No es de extrañar, pues estamos hablando del artista internacional, el single y el álbum del momento. Harry Styles se mantiene por segunda semana consecutiva en el número uno de LOS40 con As it was, primer sencillo de su álbum Harry’s house. Es la segunda canción que lidera dos veces seguidas nuestra lista este año: antes de As it was solo lo había conseguido Música ligera, de Ana Mena. De modo que Harry suma así su octava semana en el chart, dos de las cuales las ha pasado en lo más alto.

Harry Styles - As It Was (Official Video)

Los logros del ex One Direction en su regreso son abundantes. La semana pasada fue número uno de ventas en el Reino Unido con Harry’s house —esta semana lo ha destronado Liam Gallagher, otro ex, pero de Oasis— y en la actual tiene tres sencillos entre los diez más vendidos de su país, incluyendo As it was en el primer puesto. En Estados Unidos, el álbum ha debutado en el número uno, desbancando a Bad Bunny, y hace doblete, porque en la lista de singles tiene As it was en la primera posición y otros tres sencillos del disco entre los diez primeros. En España, Harry’s house es también el álbum más vendido esta semana.



Sin contar con su etapa en One Direction, Harry ha sido número uno de LOS40 con dos canciones; la primera de ellas, Sign of the times, en 2017. Con One Direction tocó techo en LOS40 con Story of my live, en diciembre de 2013. Tal es el poderío actual de Harry, que no sería raro que la semana que viene repitiese una vez más en el número uno, lo que hasta ahora nadie ha logrado desde el verano de 2019, cuando Camila Cabello y Shawn Mendes encabezaron el ránking tres semanas consecutivas con Señorita. Pero para saber si eso ocurre, habrá que esperar al próximo sábado. De momento, solo cabe encomiar su hazaña actual. ¡Enhorabuena!