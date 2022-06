Harry Styles y sus Números 1 en LOS40

Harry Styles está arrasando con su último disco, Harry’s House, y se nota, ya que está rompiendo algunos récords tras el lanzamiento. El single promocional de este álbum es As It Was, un tema con el que también está triunfando. Consiguió ser la canción más reproducida en 24 horas en Spotify el día de su estreno y está liderando algunas de las listas más importantes del país.

Una de esas listas es la de LOS40. El pasado 28 de mayo de este año, Harry Styles se coronó, por fin, en lo más alto del ránking, gracias a los votos de sus fans. As It Was es una canción increíble que trata una ruptura sentimental a la vez que habla de la situación personal del británico. Con ella, dio el pistoletazo de salida a una era en la que abre las puertas de su casa para que el público le conozca mejor, desde un punto de vista muy íntimo y relajado.

En el videoclip de As It Was incluso pudimos disfrutar de algunos bailes de Harry Styles, siendo estos una metáfora de la liberación de sentimientos y, por qué no, un pequeño guiño a uno de los bailarines icónicos y soñadores del cine y el teatro: Billy Elliot.

Harry Styles - As It Was (Official Video)

Sin embargo, As It Was no ha sido la única canción con la que Harry Styles ha llegado a lo más alto de la lista de LOS40. Allá por el 2017, concretamente en junio, el británico debutaba como Número 1 en solitario con Sign Of The Times.

Con esta canción, el cantante comenzaba su carrera musical tras la separación de One Direction y ¡de qué manera lo hizo! Fue el primer single de su álbum debut, Harry Styles, y en él pudimos ver al artista volando y caminando sobre el mar.

Fue un tema que se diferenció muy claramente del sonido que tenía One Direction. El británico comenzó a crear su propio sonido y a hacer una música que le iba a traer muchas alegrías. Sign Of The Times se acercaba mucho a un estilo más rockero propio de los años 90, con influencias de Queen y David Bowie.

Harry Styles - Sign of the Times (Official Video)

En LOS40, Harry Styles solamente ha logrado ser dos veces Número 1, de momento. Por supuesto, estamos hablando de su carrera en solitario, ya que con One Direction se llevó algunos más. Por ejemplo, en 2013, el grupo consiguió estar en los más alto de Del 40 al 1 con Story of my life, ¿te acuerdas?

Esta canción era parte del disco Midnight Memories, el tercero de la boyband. Con ella, Harry Styles y sus compañeros se abrían para contar la historia de sus vidas. Con una letra y un videoclip que te deja los sentimientos a flor de piel, los cinco integrantes de One Direction nos enseñaban a su familia y a algunos de los momentos más bonitos de su infancia.

One Direction - Story of My Life

Harry Styles sigue siendo uno de los cantantes más influyentes del pop y de la música actual. Con Harry’s House se ha posicionado en lo más alto y promete mantenerse, siendo uno de los mejores álbumes del año y del británico, hasta la fecha. Estamos seguros de que nos esperan muchos éxitos más de él y desde LOS40 queremos celebrarlos.