Harry Styles, rey de la lista con ‘As it was’

No ha habido sorpresa. La duda con As it was y Harry Styles no era si llegarían al número uno, sino cuándo llegarían. Tan espectacular ha sido su recorrido por la lista oficial de LOS40. Finalmente, después de solo siete semanas en el chart, lo ha conseguido este sábado 28 de mayo, subiendo el peldaño que le faltaba, pues la semana anterior se había quedado en el #2. Si exceptuamos los números uno que logró con su exgrupo, One Direction, es el segundo que obtiene en solitario. El primero fue Sign of the times, en junio de hace cinco años, en 2017.

Harry Styles - As It Was (Official Video)

As it was es el primer sencillo de su tercer disco como solista, Harry’s house, publicado el pasado 20 de mayo. El tema ha sido unánimemente aclamado como una maravilla, no solamente por sus fans y el público en general, sino también por la crítica (medios como The Guardian o NME le dieron cinco estrellas, la máxima puntuación, en sus reseñas) e incluso sus propios compañeros de profesión. Las versiones que en poco tiempo se han sucedido han sido muchas, y algunas a cargo de artistas tan importantes como la banda indie Arcade Fire.

Se convirtió en la canción más reproducida en las primeras 24 horas de su lanzamiento en Spotify. Ha sido número uno de ventas en Estados Unidos y Reino Unido. Hasta la versión en vinilo del álbum ha batido récords, al despachar 146.000 copias en Estados Unidos en los tres primeros días en las tiendas, superando a Taylor Swift con Red (Taylor’s version). Aunque ya no tiene nada que demostrar, el éxito de As it was consagra a Harry Styles como un artistazo de los que despiertan el respeto de todo el mundo. ¡Enhorabuena!