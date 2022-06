Lucía Sánchez comparte la herida de su aparatosa caída en la feria y sus seguidores se preocupan

Lucía Sánchez, la que fuera participante de La isla de las tentaciones, ha estado este fin de semana disfrutando del fin de feria de Puerto Real y no ha dudado en compartir algunas fotos de su día de celebración. “Se acaba mi feria y no pensaba que iba a disfrutarla tanto😍”, aseguraba en redes.

Pero no todo ha sido tan maravilloso como ha hecho ver en un primer momento. De hecho, en sus historias de Instagram ha compartido una fotografía de su rodilla ensangrentada. El resultado de un suceso que le ha hecho pasar un mal rato.

“Muero de la vergüenza, pero os lo tengo que contar. Me he matado. Menos mal he caído de rodillas, pero todo bien", ha escrito junto a la imagen que daba una idea del buen golpe que se ha dado.

Tranquilizando a sus seguidores

Y no hubiera sido nada realmente importante si no fuera porque la gaditana está embarazada de 18 semanas y cualquier caída o golpe cobra especial importancia.

De ahí que muchos de sus seguidores hayan mostrado su preocupación por su estado de salud. No le ha quedado más remedio que grabar un vídeo para dejar claro que estaba perfectamente.

"Estoy bien, no os preocupéis. Encima no llevaba tacones, llevaba unas sandalias así medio planitas. Lo que pasa es que he pasado una vergüenza de muerte. Pero estoy bien, solo me duele un poco la rodilla. He hincado toda la rodilla en el suelo y nada más. Está todo bien", aseguraba para intentar tranquilizar a todos los que se han preocupado.

Lucía Sánchez se hace daño en la rodilla. / @luciasar94 / Instagram

Su barriguita va creciendo día a día y nos la va mostrando en redes. Sobre lo que se muestra más precavida es sobre la relación actual que mantiene con Isaac Torres. Ha confirmado que han decido darse una segunda oportunidad y parece que le importa bastante poco lo que puedan opinar sobre esta relación después de haberse puesto verdes en los platós de televisión.