Alejandro Nieto tiene la mecha corta. Lo ha demostrado en más de una ocasión en su paso por Supervivientes y eso le lleva a estar más tiempo discutiendo con su novia que disfrutando de su compañía. Lo hemos podido ver en unas imágenes inéditas que rescataba Ion Aramendi en Conexión Honduras de la palapa del pasado jueves.

Ese momento es el que tiene el concursante para reencontrarse con su pareja después de pasar la semana separados cada uno en una isla. Pero en lugar de aprovechar ese tiempo juntos, se dedican a echarse cosas en cara y discutir.

En esta ocasión, el hartazgo de Alejandro venía de nuevo por las mentiras de Tania. En esta ocasión no tenían que ver con sus tonteos con otros chicos cuando él no está. Su discusión empezó cuando se sacó a la luz la mentira de Asraf Beno con el fuego y fue castigado por la audiencia.

Alejandro se enciende

Alejandro no dudó en echarle en cara a su novia que le hubiera mentido sobre ese tema. Él dudó de la legalidad de ese fuego y su novia no le respaldó y ahora que todo se ha descubierto, le ha echado en cara ese asunto.

“Te estoy diciendo que yo no sabía nada. A mí me dice mi compañero, nos dice a todos, hay fuego y ya está, creemos al compañero, punto. Es que no hay más”, se defendía Tania.

“Tranquila, que yo no soy tu enemigo”, le decía su chico cuando notaba el tono enfadado de Tania cuando tenía que defenderse. “Te dije: ‘Eso es muy rápido, tal, no crees tú, y tú a fuego con tu compañero en vez de conmigo”, se quejaba Alejandro, “me enfadé contigo en esa situación porque me miraste hasta mal”.

“Y yo contigo porque no me gustó tu forma de decir, ‘yo no los creo’”, se quejaba también la concursante de las formas de su chico. Y la discusión se estaba poniendo caliente cuando Ana Luque decidió intervenir para apaciguar las aguas.

“Si mi marido estuviera en la otra isla, yo hubiera hecho lo mismo porque yo estoy concursando con esos compañeros”, decía Ana. “Te digo, ha sido la semana más complicada, en la que más he discutido…”, intentaba hacerle ver Tania a su novio. “Y la mía también…”, se defendía él que parecía poco dispuesto a empatizar con su novia que ha estado cuatro días sola en una habitación con la incertidumbre de saber si podría volver o no al concurso.

Ana Luque y Anabel Pantoja le pidieron a Alejandro que parara y disfrutara del momento y poco a poco se fue calmando. Pero en lugar de aprovechar los tiempos de publicidad para disfrutar de esos escasos momentos con su chica, se centra en los motivos que tiene para discutir.

Veremos si ese tipo de cosas no acaban minando la paciencia de la andaluza.