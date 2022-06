Luciano, el marido de Desy que fue la expulsada de la jornada de ayer de Supervivientes, está muy enamorado de su pareja, de eso no hay duda. Los pudimos ver en su reciente visita a Honduras. La sorpresa de Luciano a Desy fue de lo más entrañable, esos besos, abrazos, esas palabras al oído y ese revolcón en aguas hondureñas que provocó las risas en plató de Lidya Lozano.

Sobre esta última, la colaboradora del programa de Telecinco Sálvame, Luciano hizo ayer una confesión que sorprendió a todos. El marido de Desireé Rodriguez confesó que le gusta mucho Lidya: “Tengo una foto con ella de hace mucho tiempo”, dijo. Ante esta declaración de amor, Lozano respondió, entre risas: “En qué follón me estás metiendo”. Sin embargo, la complicidad de la pareja formada por Desy y Luciano es tal que cosas así no suponen ningún problema. Ella sabe de su atracción por la periodista.

Así describe Desi los genitales de Palau

Mientras, Luciano ha podido ver cómo hablaba de claro su novia de Nacho Palau. Ella ha explicado a Marta Peñate que le atrae físicamente y como persona. Le parece “super sexy”.

Ella comenta entusiasmada como son los testiculos de la expareja de Miguel Bosé. “Son grandes y corgones” a la vez que hace un gesto con las manos y dice “tolón, tolón”. Solo he visto los huevos, dice, pero "es fácil saber cómo la tiene". Sin embargo, ella no cambia a su Luciano por nada. “Él tiene un interior que no lo cambio por nada”.

Después ha fantaseado imaginando como sería ser la madrastra de los hijos de Palau y Bosé. “Me tendría que aprender todas las canciones”.

La concursante ha interpretado junto a Marta una posible conversación por teléfono con Bosé en la que le pediría como novia de Nacho a los niños una quincena durante las vacaciones de verano.