Sharonne se corona como la ganadora de la segunda edición de Drag Race España

¡Drag Race España tiene nueva ganadora! Tras 10 semanas, 12 reinas y una decena de retos, el concurso de éxito de Atresmedia anuncia quién es la persona que recoge el testigo de Carmen Farala, vencedora de la primera edición. Sharonne se llevó la corona tras una final de infarto en la que participaron cuatro de las concursantes.

Una final sorprendente en la que compitieron Sharonne, Marina, Estrella Xtravagante y Venedita Von Däsh y que dejó ver, de nuevo, el talento de estas artistas drag. Sin embargo, antes de hacer el último reto, Supremme de Luxe anunció una expulsión de última hora que supondría la eliminación de una de las cuatro finalistas.

Marina abandonaba la competición, quedándose a las puertas del reto final. El resto de reinas continuaron y tuvieron que escribir su propio verso y defender una coreografía para una canción concreta. Los Javis, Ana Locking y Supremme de Luxe tenían en sus manos la decisión de quién sería la nueva ganadora de Drag Race España tras ver el último trabajo de las participantes.

🔴 SPOILER ALERT 🔴



Enhorabuena a la ganadora de Drag Race España, ¡eres la nueva superestrella drag española! 👑



Que este reinado te traiga tantas cosas buenas como las que tú nos has dado esta temporada.



👠 Directo ▶ https://t.co/ec0av5LSjA #DragRaceFinal pic.twitter.com/gcL0vGF0mt — Drag Race España (@DragRaceEs) June 5, 2022

Antes de anunciar a la vencedora, Carmen Farala hizo acto de presencia con la corona que entregaría a una de las tres concursantes y pasaría el relevo de su victoria en la primera edición. Finalmente, Supremme de Luxe anunció que la ganadora era Sharonne, que hizo un trabajo excepcional y dedicó el premio a las mujeres de su vida: "He crecido entre mujeres y soy como soy y estoy donde estoy por ellas. Las homenajeo y las idolatro. No se me ocurre otra manera que dedicar esta corona es para las mujeres de mi vida, mis hermanas y me madre, que son las verdaderas reinas de mi vida". Además, hizo referencia a los años a los que lleva trabajando dentro del mundo del drag y en los que no ha dejado de luchar por los derechos de todo el colectivo LGTBI.

Drag Race España ya tiene nueva reina y ha dejado el listón muy alto para una posible tercera edición. ¡Enhorabuena Sharonne!