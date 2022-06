Supremme de Luxe habla alto y claro: odio en redes, salud mental y colectivo LGTBI

Las redes sociales se han convertido en una especie de circo romano en el que cualquier tema de conversación queda reducido, en su mayoría, a una batalla por llevar la razón o, simplemente, llamar la atención. Hay falta de diálogo y el hate se impone en debates que pueden resultar estimulantes e incluso educativos. Por esa razón, en LOS40 hemos abierto un espacio para preguntar a personalidades de la música y la televisión por ciertos temas de actualidad sobre los que merece la pena parar y reflexionar.

Supremme de Luxe ha sido la primera en pasarse por nuestros estudios centrales para hablar alto y claro. La presentadora de Drag Race España se ha convertido en uno de los principales exponentes del medio y, ahora que está a punto de finiquitar la segunda temporada del programa en ATRESplayer PREMIUM, le hemos preguntado sobre lo que piensa y lo que le remueve temas como el odio en redes, la salud mental y el colectivo LGTBI.

Odio en redes

"Antes de que las tengan que prohibir, regular o legislar, que va a haber que terminar haciéndolo, tengo ese pensamiento idílico de que nosotros hagamos ese trabajo como sociedad. Cuando vas por la calle la gente no te da una bofetada y te dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Tenemos que pensar que en las redes tampoco debería pasar. No entiendo que alguien sea feliz haciendo daño a otra persona. No entiendo que genere placer".

Salud mental

"No tenemos educación emocional. Yo, quizás, como las primeras terapias las empecé con 12 años, he estado, afortunadamente, metida en el tema. Pero es importante una buena salud mental y una buena educación emocional".

Colectivo LGTBI

"Si quieres pelearte bien tienes que meterte en tarea. Hacer activismo en redes está bien, es necesario, pero luego hay que pelear en los sitios que hay que estar. Tendríamos que salir más a la calle. Tendríamos que dar más caña en las instituciones.No hay que bajar la guardia porque estamos viendo que se puede volver hacia atrás a pasos gigantes".

Estas son solo algunas de las cosas que nos ha contado Supremme de Luxe. ¿Quieres ver a la presentadora de Drag Race España hablando largo y tendido sobre el odio en redes, la salud mental y el colectivo LGTBI? ¿Quieres saber a quién o quiénes mandaría la artista al rincón de pensar? ¡Dale al play y disfruta de este contenido tan especial!