Robbie Williams versiona a Oasis y da un paso más hacia la reconciliación con los Gallagher

No es ningún secreto que la relación entre Robbie Williams y los miembros de Oasis no ha sido nunca un camino de rosas, especialmente con Liam Gallagher. Ambos cantantes gozaron de una buena amistad en la década de los 90, cuando ambos disfrutaban de una enorme popularidad con los que se hicieron mundialmente famosos, pero la relación se torció. Liam y Robbie llegaron casi a las manos en los Brit Awards de 2000, después de que Noel le llamara "bailarín gordo de Take That".

Ha pasado el tiempo, y hemos visto a lo largo de estos años algunos intentos de acercamiento por parte de ambos. Uno de los más destacados ha sido el más reciente, en el que Williams ha sorprendido a sus fans en directo con una versión de los británicos, que rápidamente se ha viralizado

El que fuera miembro de Take That ha actuado en Inglaterra, donde se ha lanzado a interpretar una de las canciones más conocidas de Oasis: Don't Look Back In Anger. Además, varios medios reportan que el músico bromeó sobre el escenario, y reconoció que lo echaron de Take That por "ir a Glastonbury y pasar el rato con los hermanos Gallagher".

Williams tiene una historia accidentada con los Gallagher, con las dos partes involucradas en una disputa desde mediados de los 90 cuando el cantante desafió a Liam a un combate de boxeo.

Robbie Williams - Don’t Look Back in anger

Williams también desafió a Liam a una pelea en los BRIT Awards de 2000 y le dijo a Noel que "besara mi trasero perfectamente formado "en el escenario en 2010. Los hermanos respondieron de la misma manera, y Liam lo llamó "un gordo idiota" en 2013.

En 2019, hizo un llamado a sus fans para que probaran a Liam durante uno de sus conciertos de residencia en Las Vegas. "Si habéis disfrutado del espectáculo, he sido Robbie Williams", decía al final de su actuación. "Y si no lo has hecho y estás molesto por algo, he sido Liam Gallagher", concluía.

Sin embargo, recientemente parece que las cosas se han arreglado y ahora tienen una relación mucho más amigable. Aunque eso no evita que de vez en cuando se vuelvan a tirar indirectas. Noel Gallagher recientemente bromeó con la canción de Robbie Williams que era "idéntica" a un tema de Oasis.

Liam Gallagher y Robbie Williams, en el festival de Glastonbury en 1995. / Brian Rasic/Getty Images

El tema insignia del britpop

No hay duda ni discusión al respecto, Don't Look Back In Anger es una de las canciones icónicas del britpop. El tema de los hermanos Gallagher se ha convertido en un clásico, y cobró una especial relevancia al convertirse en himno por la paz tras el atentado terrorista de mayo de 2017 en el Manchester Arena. Sin embargo, cuando la canción fue escrita, en 1995, nadie sabía que serviría para poner banda sonora a este trágico evento.

Publicado el 19 de febrero de 1996, Don't Look Back In Anger fue la quinta pista del álbum (What's the Story) Morning Glory?. Evocando imágenes por todos conocidas de otras bandas de rock y la imagen de John Lennon y la icónica protesta en la cama de Yoko Ono, cuenta la historia de una mujer llamada Sally que recuerda su vida sin remordimientos: "Y entonces Sally puede esperar, ella sabe que es demasiado tarde, ya que estamos caminando. Su alma se desliza, pero no mires hacia atrás con ira. Te escuché decir".