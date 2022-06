La ‘tiraera’ de Christian Nodal contra J Balvin y la respuesta del colombiano tras ‘firmar’ la paz

Christian Nodal se ha desquitado con Girasol. La canción de casi 6 minutos de duración es la 'tiraera' prometida por el solista mexicano contra J Balvin después de la agria polémica que ambos protagonizaron en las redes sociales. Un tema que está plagado de insultos, acusaciones y dardos repletos de veneno sobre una base hip-hop que ha causado sensación.

En esta 'tiraera' el músico se despacha a gusto contra el de Medellín después de que se burlara de su pelo y su look dando a entender que era una copia de su imagen. Tras varias acusaciones y trolleos (Balvin se puso Belinda en la cara a modo de tatuaje con un filtro), Nodal prometió una canción y el resultado ya se puede escuchar en su canal oficial de Youtube.

Perro, hipócrita, chiste, cabr** cule**, mal vibroso, falto de talento, música de mierd*... son solo algunos de los calificativos que Christian Nodal le dedica a J Balvin a lo largo de los más de 340 segundos de canción. Acusaciones sobre salud mental, sobre su excesivo protagonismo contra los Grammy, su poder en las redes sociales, su forma de pisotear a otros artistas... Acusaciones muy graves que ya han sido vistas por casi 4 millones de personas en poco más de 24 horas.

"Yo quiero que llores", "eres un chiste cada vez que intentas cantar, rapear", "pobre payaso", "si tú no eres artista al menos sé prudente", "pendejo", "yo no soy tan mierda", "burlarte del dolor ajeno", "a ti lo que te hacen falta son amigos de verdad", "expresas pura mierd* qué asco me das", "tienes 37 años y aún no logras madurar" son algunas de las rimas del solista mexicano.

Durante un momento de la canción el artista incluso samplea el Pa divertirme de Residente junto a Bizarrap que fue la anterior tiraera que J Balvin sufrió de René. En ninguno de los dos casos, el colombiano ha respondido públicamente con una canción.

La respuesta de J Balvin

Hay que decir que antes de que la 'tiraera' viera la luz parece que ambos artistas hablaron y firmaron la paz. Así lo confirmó Christian Nodal durante un concierto: "Pasé todos estos días en Hermosillo, Sonora, en mis tierras haciendo una canción que, aunque me arrepiento, ya no hay manera de pararla, va a salir. La canción no es para Balvin, sino para toda la gente mierd* que no permite superar mi pasado y recuperarme como persona".

Ese es el espíritu que se intuye en la respuesta de J Balvin a través de una de sus stories en Instagram en las que asegura que quiere paz, que él no es nadie para juzgar a nadie y que hay que dar ejemplo en las redes sociales.