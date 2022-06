Ana Peleteiro anuncia que está esperando un hijo junto a Benjamín Compaoré

La atleta española Ana Peleteiro, medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, sigue cumpliendo sueños pero esta vez, van más allá del deporte y se centran en su faceta más personal.

La gallega acaba de anunciar en sus redes sociales que está embarazada de tres meses y que, por lo tanto, a finales de este año será mamá por primera vez junto a su pareja, el deportista de élite francés Benjamín Compaore.

"Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. 5 años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente. Meses después me enamoré de la forma en la que tratabas a tus hijas, en cómo te desvivías por ser el mejor papá y del amor incondicional que tenías por ellas, sin dejar de ser el novio más bueno y atento del mundo", ha arrancado la deportista un bonito comunicado lanzado en redes sociales para comunicar públicamente la noticia.

."Vamos a ser papás, de un bebé precios@, que nacerá rodead@ de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar"

Peleteiro ha continuado diciendo que solo ocho meses después de darse una segunda oportunidad, la vida les ha sorprendido con "lo más bonito". Con aquello que ambos quieren y desean desde el primer día. "Vamos a ser papás, de un bebé precios@, que nacerá rodead@ de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar", ha sostenido la medallista olímpica.

Peleteiro, ha reiterado que ella y el deportista francés, que ya tiene tres hijas, están viviendo un sueño y la verdad, es que a juzgar por las imágenes de felicidad que ha colgado para acompañar su anuncio, no nos cabe ni la menor duda de que el bebé que está en camino les está llenando de felicidad.

En el video que Ana Peletiero ha colgado en su cuenta de Instagram podemos verla verdaderamente emocionada al escuchar por primera vez los latidos del corazón de su bebé. A Peleteiro se le han saltado varias veces las lágrimas en los últimos meses. La deportista no pudo contener la emoción al ver por primera vez la ecografía de su bebé y tampoco cuando, uno a uno, les ha ido comunicado a todos sus familiares y amigos que ella y Benjamín Compaore van a ser papás de una niña o un niño.

Felicitaciones de amigos y celebrities

La noticia del embarazo de Ana Peleteiro ha corrido como la pólvora por las redes sociales y rápidamente, sus seguidores, amigos y alguna que otra celebritie que se ha declarado abiertamente fan de la gallega, se han lanzado a felicitar a los futuros papás. Entre ellos, destacan Lidia Torrent, Laura Escanes, el fotógrafo de moda Danphto, Rosa López, Rocío Camacho, Itziar Castro, Roi Mëndez, Teresa Portela, Kira Miró, Nagore Robles y como no, su amigo incondicional, Ray Zapata, quien aunque ha querido mostrar su felicidad en las redes sociales, fue uno de los primeros en conocer la noticia, tal y como puede verse en el video de reacciones que ha colgado la deportista.