Aron Canet, nuestro piloto Flexbox HP 40, roza la victoria en el GP de Catalunya y es tercero en el mundial

A falta de apenas 5 curvas para el final de la carrera, Aron Canet era primero del GP de Catalunya de Moto 2. Pero la victoria para nuestro piloto Flexbox HP40 se nos escapó en el tramo final dejándole un sabor de boca agridulce como él mismo confesó antes de subir al podio. Desde LOS40 no podemos estar más orgullosos del número 40 del campeonato que ahora mismo es tercero en el mundial y queda mucho campeonato.

La carrera en el Circuit de Catalunya fue una auténtica locura con cambios dramáticos de posición en las últimas vueltas cuando el piloto que iba liderando, Roberts, se fue al suelo. Su testigo lo recogieron hasta 4 corredores que entraron en línea de meta con apenas un segundo de diferencia lo que habla de la tremenda igualdad en la categoría.

Es cierto que Vietti aumenta la diferencia en la clasificación del mundial pero Aron Canet tiene muchas carreras por delante para seguir demostrando su enorme talento encima de su moto. El campeonato de Moto 2 está ajustadísimo y seguro que muy pronto Flexbox HP40 volverá a subirse a lo más alto del podio. Su compañero de escudería, Jorge Navarro, finalizó 14º sumando 2 puntos en el campeonato de equipos.

¡Preciosa batalla! 😍



"No estoy contento, para nada, aunque el año pasado hubiera firmado por no estar contento en un podio. Sabía que tenía que defender esa primera posición y en la contrarecta lo he intentado pensando que no iba a poderme adelantar pero sí ha podido. No me ha sorprendido la caída de Roberts porque estaba yendo al límite y la pista estaba muy delicada. Yo he pensado que si quería irse que se fuera porque estaba muy agusto en la moto y pensaba que si me caía la liaba" explicó el piloto ante los micrófonos de Dazn.

Un segundo puesto increíble para nuestro campeón que pese a tener la victoria al alcance de los dedos, está haciendo una gran temporada. Porque hay que recordar que hace apenas unas semanas tenía que ser operado de una fractura en el radio tras su accidente en Portugal en el que también se rompió el meñique.

La próxima cita para el español tendrá lugar el fin de semana del 19 de junio en el circuito de Sachsenring en Alemania donde estaremos apoyándole para lograr la tan ansiada primera victoria de la temporada que nos acerque al liderato del Mundial. 24 puntos nos separan del sueño pero aún quedan 11 grandes premios por delante.

