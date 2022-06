Existen diferentes hipótesis sobre el distanciamiento de Anuar Beno y Kiko Matamoros en ‘Supervivientes’

Supervivientes nos ha demostrado que los cambios de alianzas en un programa de convivencia son más que habituales. Un concursante puede empezar siendo el inseparable de otro compañero y acabar odiándose como si hubieran sido enemigos toda la vida. Algo así hemos visto en la relación de Anuar Beno y Kiko Matamoros.

“Asraf tiene claro que es por culpa de Marta por lo que Kiko se distancia de su hermano”, exponía Joaquín Prat para abrir el debate y conocer los motivos que han podido existir en esta ruptura de amistad.

El novio de Isa Pantoja está firmemente convencido de que Marta López le dijo algo a su chico en Honduras que hizo que cambiara su actitud hacia Anuar.

“Pero Kiko tiene más años que la tana como para saber qué le conviene o no le conviene”, exponía Pepe del Real, “ha visto que Anuar no suma, sino que resta y se dio cuenta cuando empezaba a insultar y dijo ‘hasta luego Anuar, aquí te quedas’”.

“Yo creo que no, que restar o no restar, resta de siempre porque Anuar es un hombre que se le ve muy bien venir y por eso cuando se discuten cosas de él no se discuten sus logros, sino que te caiga mejor o peor”, señalaba Bibiana Fernández.

“Hay tantas cosas que podríamos echarle en cara a Kiko de fuera, ¿qué te apuestas que lo va a hacer? Sin piedad”, apuntaba Joaquín Prat.

Kiko, un objetivo fuerte

“Seguro que lo suelta, pero yo lo que veo aquí, sinceramente, es como un duelo de hombres. Probablemente Anuar lo suelte porque ya sabemos un poco cómo es y él no se corta en nada, pero lo que creo es que a Kiko no le ha influido para nada su novia en la isla. Creo que Kiko habrá visto algo en la isla que no le ha gustado y ha cambiado. Él es ya perro viejo y ve perfectamente las debilidades y fortalezas de cada uno”, opinaba Adriana Dorronsoro.

“Los demás ven a Kiko muy fuerte porque cada semana se va salvando en las nominaciones y ahora mismo Kiko es el objetivo a hundir”, añadía la colaboradora.

Hasta que alguno de los dos sea expulsado y regrese a España para contar su versión, va a ser complicado saber cuál de las hipótesis es la acertada.