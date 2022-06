‘La Ruleta de la Suerte’ vivió la jugada con la que sueñan todos sus concursantes

La semana ha arrancado fuerte para La Ruleta de la Suerte, con uno de sus concursantes en estado de gracia. El afortunado era Iñaki que durante el pasado lunes eclipsó el plató desde su entrada y con sus acertdas tiradas.

Al situarse en su lugar, Iñaki explicó que tan solo quería llevarse el juego, pero hizo mucho más que eso y se coronó. Cuando ya estaba rozando la gran final con todo su dinero, decidió arriesgar y... ¡tirar del bote!

Algo que dejó boquiabiertos a los presentes pero le salió bien. "Me decían que no me atrevería", exclamaba sobre los comentarios que le hicieron sus amigos antes de entrar al programa.

Pero no acabó ahí, y es que en la Gran Final, también acertó con el panel…debía dar con el director y el título de la película y así lo hizo: El amor en su lugar de Rodrigo Cortés, dijo y lo clavó.

Por lo que acabó llevándose tanto el bote como la Final, acumulando hasta 7.600 euros y la felicitación de Jorge Fernández: "Has empezado muy bien, has tenido un pequeño bache que han aprovechado Ana y Elvira, y has terminado otra vez súper bien".