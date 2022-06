Neve Campbell confirma que no estará en ‘Scream 6’: “La oferta no se ajustaba a lo que he aportado a la saga”

La vuelta del reparto original para Scream (2022) fue todo un éxito. La película se puso a la cabeza de las más taquilleras de la temporada a inicios de año, haciendo que se plantease enseguida regalarle a los fans una nueva entrega. Aunque ya se ha confirmado que tendrá una importante baja.

Después de semanas de rumores, Neve Campbell ya se ha pronunciado sobre si volverá o no a la próxima película. Su papel fue clave en el último título estrenado de la franquicia, trayendo de nuevo todo el espíritu de la scream queen que llegó a ser desde el estreno de la primera parte.

El rodaje de esta sexta cinta, aún sin título, está a punto de empezar; por lo que era cuestión de tiempo que su reparto empezase a revelar algún tipo de información, ya fuese de manera directa o indirecta. Ha sido clara desde el primer momento: "Tristemente, no estaré haciendo la próxima película de Scream".

Según recoge el medio estadounidense Deadline, la actriz se ha explayado dando las razones por las que no volverá a retomar el papel de Sydney Prescott. "Como mujer, he tenido que trabajar extremadamente duro en mi carrera para establecer mi valor, sobre todo cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que se me presentó no se ajustaba al valor que he traído a la franquicia", explicaba.

No ha querido terminar su intervención sin dedicarle unas bonitas palabras a los seguidores de la saga, de quienes destaca que siempre la han apoyado. Además, agradece todo lo que le ha aportado Scream en el último cuarto de siglo, que no ha sido poco en cuanto a fama internacional se refiere.

Los fans de Ghostface pueden estar tranquilos, pues las caras nuevas de la quinta entrega volverán a esta sexta. De este modo, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding regresarán a Woodsboro dispuestos a enfrentar de nuevo al asesino misterioso; aunque esta vez contarán con Hayden Panettiere como Kirby Reed retomando el papel que dejó en Scream 4.