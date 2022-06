Alejandro Sanz, Shakira, Anastacia, Paulina Rubio… Éxitos históricos que fueron Nº1 a principios de junio

Solo veinte canciones desde 1966 han entrado directamente al número uno de la lista oficial de LOS40. La inmensa mayoría son de grandes nombres del pop: Michael Jackson, Madonna, Mecano, U2, Alejandro Sanz, Ed Sheeran, Justin Bieber… La última en lograrlo fue Pareja del año, de Sebastián Yatra y Myke Towers, que debutó en lo alto hace justo un año. Así que esta semana no puede empezar mejor La Máquina del Tiempo, la sección de #Del40al1CocaCola dedicada a hurgar en la historia de nuestra cadena a través de canciones que llegaron al número uno en la semana en curso. Pareja del año fue líder dos semanas no consecutivas: pese a su arrolladora entrada, hubo de esperar a finales de julio para repetir en el puesto de honor.

La música de artistas latinos o españoles va a acaparar casi por completo la sección esta semana. Hace cinco años, el tema que encabezaba el chart por estas fechas era Hey ma, de Pitbull & J Balvin feat. Camila Cabello. ¡Menudo trío! Y hace diez, Paulina Rubio fue quien consiguió colgarse la medalla de oro con Boys will be boys, de su álbum ¡Brava!, que incluía canciones en castellano y en inglés.

Otra diva latina llegó al primer puesto el 2 de junio de 1997, hace quince años: Shakira, con su temazo Las de la intuición. La de Barranquilla ya había sido número uno con esta canción cuatro semanas en marzo y abril, y ahora volvería a serlo otras tres… Pero no contenta con ello, en agosto sumaría la octava. ¡Otro brava para ella! Y tenemos que seguir hablando de divas, porque hace veinte años fue Anastacia quien se colgó la medalla de oro con One day in your life. Una artista muy querida que sigue subiéndose a los escenarios (desde septiembre estará de gira por Europa, aunque no pasará por España) tras superar un cáncer de mama.

Sweet kisses fue el único éxito del grupo alemán de dance-pop Sqeezer. Vendió un millón de copias en 1997 y fue número uno de LOS40 a primeros de junio de ese año. Su fundador, Jim Reeves, fue asesinado en un hotel de Berlín en 2016, a los 47 años. Y como colofón a La Máquina del Tiempo esta semana nadie mejor que Alejandro Sanz, de plena actualidad por la gira con la que está recorriendo todo el país. Pues bien, hace treinta años fue número uno de la lista con Lo que fui es lo que soy (que es también el título del documental sobre su carrera que se estrenó en 2018), de su primer álbum, Viviendo deprisa.