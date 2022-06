The Rolling Stones reniegan de su primer single 'Come on': "Éramos una pandilla de malditos aficionados"

A los Rolling Stones no les gustaba su primer single. Jagger pensaba que "no era bueno". Es más, llegó a decir que "era una mierda". Pero en esa época el tándem creativo Jagger/ Richards no existía y había prisa por grabar algo. La "pandilla de malditos aficionados" – como definiría al grupo el propio Mick - eligió una composición de su ídolo, Chuck Berry. El 7 de Junio de 1963, el entonces quinteto inglés hizo historia cuando publicó su primer single: Come on. Aunque no quisieron tocarlo en sus conciertos, sí "tocaron el cielo" la primera vez que lo escucharon en la radio.

En Agosto de 1961, Chuck Berry entró en los Chess Studios de Chicago para grabar una composición suya, el tema Come on. Le acompañó su banda, incluido su habitual pianista Johnnie Johnson. Sin embargo, el pionero del rock no logró que entrara en las listas. Dos años después, al otro lado de Atlántico, un grupo nuevo y con un futuro prometedor llamado The Rolling Stones, decidió convertir la creación de Chuck en su primer single. En esta ocasión hubo más suerte.

"Malditos aficionados ignorantes como el infierno"

En Abril de 1963, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts, estrenaron manager. Era un joven de su misma edad (19 años) llamado Andrew Loog Oldham, entusiasmado con su música - les había visto tocando en pequeños clubes y bares de blues – y había reservado una sesión de grabación en los Olympic Studios, en el sur de Londres. Quería que la banda registrara lo más pronto posible su primer single. Solo había un problema: no tenían ni idea de lo que iban a grabar. En aquel momento, Mick y Keith no escribían canciones. Así que estuvieron revisando su colección de discos y finalmente se decidieron por Come on, un tema de su ídolo Chuck Berry.

The Rolling Stones, 1963 / Hulton Archive/Getty Images

El 7 de Mayo, los cinco adolescentes ensayaban el tema en un pub de Chelsea, el Wetherby Arms, situado justo a la vuelta de la esquina del piso que compartían Mick, Keith y Brian en la calle Edith Grove. Querían imprimir su particular estilo. Tres días después, la tarde del 10 de Mayo de 1963, entraban en los estudios Olympic y grababan durante tres horas su primer 45 rpm. Oldham estaba allí, haciendo de productor, aunque admitía: "Soy el productor, y esta es la primera sesión de la que me he encargado en mi vida. De hecho, no tengo ni puñetera idea de grabaciones". Mick recordaría esa noche diciendo: "éramos una pandilla de malditos aficionados, ignorantes como el infierno, que iban a grabar un single".

Come on solo duraba 1 minuto y 45 segundos y, al final de la sesión, el ingeniero de sonido Roger Savage, sugirió que Oldham debía hacer las mezclas en calidad de productor. El manager le dijo que finalizara el tema como él quisiera. En ese primer single, Mick se encargó de la voz principal (con Brian Jones y Bill Wyman haciendo coros), Keith estuvo a cargo de la guitarra rítmica, Brian tocó la armónica, Bill el bajo y, por supuesto, Charlie a los mandos de la batería.

"En realidad era una mierda"

Se publicó el 7 de Junio de 1963 y proporcionó a los Stones su primera aparición en las listas de su país, alcanzando el nº 21 cuatro semanas después. Supuestamente, Decca envió solo cuatro copias del single a la oficina de Oldham, así que la banda tuvo que salir a comprar su propio ejemplar. Sin embargo, no estaban muy interesados en esa primera grabación… tan poco entusiasmados estaban que, pocas semanas después, dejaron de tocarla en sus conciertos. Y eso que el manager se enfadaba muchísimo e insistía en que tenían que incluir Come on en cada show.

No creo que 'Come on' fuera muy buena, en realidad era una mierda - Mick Jagger

Según revelaría Mick Jagger en 1973, no la tocaron nunca: "No creo que 'Come on' fuera muy buena, en realidad era una mierda. Sabe Dios cómo llegó a las listas, fue un poco exagerado. En realidad nos desagradaba tanto que no la hicimos en ninguno de nuestros conciertos". En una ocasión Keith Richards dijo: "Se hizo solo para tener un disco en las tiendas. Nunca quisimos escucharla. La ida fue de Andrew – tener un single potente que nos permitiera hacer un álbum en aquella época era un privilegio".

Lo importante es que, con un single en las listas, la banda empezó a actuar fuera de Londres. A finales de 1963, Oldham y Eric Easton (su socio en las tareas de 'management' del grupo) consiguieron para la banda su primera gira por Reino Unido como teloneros de estrellas americanas de la talla de Bo Diddley, Little Richard o Everly Brothers. Durante esa gira, los Rolling Stones registraron su segundo single, la canción escrita por Lennon-McCartney, I wanna be your man.

"Estábamos… tocando el cielo"

El 6 de Junio de 2013, coincidiendo con el 50º aniversario de Come on, el grupo actuó en el Air Canada Centre de Toronto como parte de su gira '50 & Counting'. Esa noche, Mick Jagger cantó algunas notas de su versión de Berry después de mencionar que al día siguiente se cumplirían exactamente 50 años de su publicación. Era la primera vez que la canción sonaba en un concierto de los Rolling Stones desde 1965.

Aunque los Stones renieguen de Come on, lo cierto es que siempre recordarán su emoción la primera vez que escucharon el single en la radio. Al menos, así lo detalló Sir Mick Jagger en Reuters: "Decca nos informó que el single sonaría ese fin de semana en el show de Brian Matthew en la BBC llamado Saturday Club. Yo veía poco probable que fuera cierto, ya que Decca nos había fallado muchas veces. Pero cuando llegó el día, yo estaba pegado a la radio a las 10'00 en punto… y ocurrió. El primer 45 nuestro estaba sonando – Come on". Mick añadió: "Estábamos… tocando el cielo".