¿Qué es la deuda ecológica? En 'El Eco de LOS40' te damos todas las claves

Para estar conectados con la Tierra, que mejor que saber lo que pasa a nuestro alrededor y así poder actuar en consecuencia. Hoy, en El Eco de los 40, hablamos de la deuda ecológica y por qué es un concepto para tener muy presente. Así que…

Ritmo de consumo

Se llama deuda ecológica cuando nuestro consumo de recursos naturales supera la capacidad del planeta de generarlos. En términos económicos sería como agotar el saldo disponible y entrar en números rojos. Cómo gastar todo el dinero que tenemos el primer fin de semana del mes, y pasar todos los días que quedan escuchando los 40 en casa sin poder hacer otra cosa. Sabemos que es genial pero…

Volviendo a la deuda ecológica, y por si no lo sabías, los humanos consumimos más recursos de los que la Tierra genera. Concretamente, con nuestro ritmo de consumo actual, necesitaríamos 1,8 Tierras para hacer frente a la demanda de recursos. ¡Casi un planeta más! Y… no tenemos un planeta más, ni lo podemos clonar, ni regenerar sus recursos por arte de magia. La verdad es que sería genial… pero no es posible.

Cómo calcular tu huella ecológica personal

Así que si seguimos gastando lo que nos regala nuestro planeta, lo que nos dan los bosques, los ríos, los océanos, la arena, la biodiversidad de las diferentes especies de animales,... estamos en deuda con la naturaleza, le debemos la vida, como dirían en una peli de aventuras.

Este déficit ecológico llega cada año antes, por lo que hay que ponerse las pilas, y ponerse las pilas significa entender que cada cambio individual puede suponer una diferencia. Y para ayudarte a conseguirlo esta herramienta de la Red de la Huella Global te servirá para calcular tu huella ecológica personal.

Tomar conciencia

Tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos con la Tierra: desde el modo en el que consumimos y producimos los alimentos, a cómo nos movemos, cómo conseguimos nuestra energía o cómo y en qué se invierte nuestro dinero.

Y hablando de dinero, recuerda no gastarte todo el del mes el primer fin de semana o te perderás muchas cosas las siguientes tres semanas… aunque siempre te quedarán los 40 :)

