Evaluna sorprende a Camilo con su nuevo tatuaje

Todos conocemos la relación que tienen Camilo y Evaluna. La pareja que se ama incondicionalmente y que nos hacen testigos de todos sus acontecimientos a través de sus redes sociales. Ahora nos sorprenden, en especial la venezolana, publicando un video dónde le enseña el tatuaje que se ha hecho en su honor.

Ha sido el colombiano quien ha informado a todo el mundo a través de su cuenta de Instagram, “hace unas semanas la pulga me sorprendió con un tattoo con mi nombre... 🥵🥺”. Pero no es raro que esta lo haya hecho, pues él también se tatuó el nombre de su mujer en las costillas.

Hoy el cantante Camilo mostró en sus redes sociales su nuevo tatuaje, el diseño es el nombre de su esposa Evaluna, quien comparte su emoción a través la historia de Instagram.@CamiloMusica @Montanerevaluna pic.twitter.com/yGJgpWw8mt — Tu tía la fresa (@tutialafresa) May 25, 2020

A pesar de que ambos decidieron alejarse durante una temporada de las redes sociales por el nacimiento de su hija Índigo, el cantante ha decidido mostrar su reacción al ver la sorpresa que le esperaba en casa y que Evaluna no pudo esperar, “iba a esperar a que llegarás a casa, pero no pude”.

La reacción de Camilo

Todo sucede a través de una videollamada, en la que, con un “sorpresa”, la venezolana recibe a su marido y le enseña su nombre tatuado encima del pecho. En ese momento, Camilo, con cara de sorpresa, rompe a llorar emocionado por ese detalle. Pero no solo ha sido eso, sino que, como pregunta el colombiano en el vídeo, es su propia letra la que adorna el cuerpo de su mujer, "¿es mi letra también?”.

No obstante, todavía no hemos podido ver, más allá de lo que se aprecia en el video, el tatuaje que se ha hecho la cantante. No ha subido a sus redes ninguna foto y sus fans ya lo están reclamando, pidiendo a la cantante que lo publique para poder verlo como hizo en su día Camilo em TikTok.

Camilo aplaza su agenda

Las últimas noticias que teníamos de la pareja era que Camilo ha tenido que parar todos los compromisos de su agenda por dar positivo en covid-19. Entre esas citas se encontraba el stage en LOS40 que ha sido aplazado temporalmente, su visita a El Hormiguero y el concierto que tenía en el Arenal de Ciudad de México.

Esta noticia la daba él mismo por sus redes sociales, “nos hicimos test hoy, e incluyéndome a mí, algunas personas del equipo testeamos positivo para COVID-19, obviamente, por normas, me da muchísima tristeza tener que posponer el concierto de hoy en el Arena Ciudad de México... Era algo que me llenaba de ilusión, pero sabemos que lo primero y más importante es la salud”.